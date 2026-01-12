  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 января, 14:11
Рейтинг: +144
Посты: 440

Один шаг до создания идеального биологического оружия: ИИ научился создавать вирусы с нуля

Ученые использовали искусственный интеллект для написания с нуля полных вирусных геномов. Другое исследование показало, что ИИ-инструменты способны перепроектировать известные токсины так, чтобы они обходили стандартные проверки безопасности при синтезе ДНК.

Сообщество
# вирус
# искусственный интеллект
# технологии
Бактериофаги под микроскопом / © Regulus Tremerus, Getty images
Бактериофаги под микроскопом / © Regulus Tremerus, Getty images

Группа американских ученых, используя ИИ-модели, смогла вырастить 16 жизнеспособных вирусов. Исследование опубликовано в качестве препринта. 

Сейчас исследователи создают с помощью искусственного интеллекта бактериофаги. Эти вирусы поражают бактерии, а не людей. Каждый бактериофаг заражает только определенные виды бактерий. Врачи рассчитывают, что с помощью индивидуально подобранных коктейлей из бактериофагов получится лечить устойчивые инфекции.

Для обозначения таких мощных технологий ученые используют термин «исследования двойного назначения». Они способны как принести пользу, так и причинить вред в зависимости от намерений. Модели считаются особенно мощными, когда исследователи проводят тестирование на реальных медицинских данных, а не на контролируемых, искусственно ограниченных примерах.

В своей работе ученые нацеливались на крошечные бактериальные вирусы. Они устроены проще, чем сложные патогены, ответственные за такие заболевания, как грипп или коронавирус. Однако эксперты встревожены, что современные достижения могут упростить реализацию опасных проектов.

Ученые под руководством Брюса Виттманна из Microsoft Research провели исследование, показывающее, как белки, разработанные с помощью искусственного интеллекта, могут пройти проверку безопасности. Исследование опубликовано в журнале Science

Компании по синтезу ДНК проверяют нуклеиновые кислоты. Они сравнивают, совпадает ли последовательность с опасными патогенами или токсинами.

Команда Виттманна выяснила, что с помощью современных инструментов можно переписать опасные белки в новые последовательности, сохранив их функции. Это позволяет обойти стандартные проверки безопасности.

Команда работала вместе с несколькими поставщиками ДНК. Они разработали алгоритмы, ориентированные на структуру и функцию белка. Технология помогла более эффективно обнаруживать замаскированные последовательности.

Алгоритмы сейчас интегрируют в коммерческие системы проверок. Эффективные системы проверок позволят властям останавливать опасные проекты до их реализации.

Международная инициатива по биобезопасности и биозащите в науке (IBBIS) продвигает стандарты проверок. Так компании и регуляторы смогут оценивать заказы на генетический материал по единым критериям.

В США существует федеральная программа, которая побуждает отдавать предпочтение лабораториям, покупающим ДНК у проверенных поставщиков. Компании должны проверять каждый заказ, оценивать клиентов, сообщать о подозрительных запросах и хранить записи в течение долгого периода. 

Как отмечает earth.com, в будущем схожие требования могут начать применять к разработчикам высокомощного искусственного интеллекта. Они смогут получать госконтракты при соблюдении мер безопасности. 

Эксперты опасаются, что достижения в автоматизации при синтезе ДНК сокращают препятствия, необходимые для реализации опасных проектов. Все больше исследователей поддерживают усиление мер биобезопасности — политики, предотвращающей злоупотребление биологическими инструментами. Этот подход сочетает контроль выбора данных при обучении моделей и проверку результатов работы искусственного интеллекта. Однако некоторые ученые выступают за мониторинг окружающей среды. Они предлагают проверять сточные воды, фильтры воздуха или образцы из больниц на наличие генетических следов несанкционированного производства.

По мнению некоторых экспертов, спонсоры, журналы, компании и университеты должны требовать проверки безопасности при использовании ИИ-инструментов в биоразработках.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 10:04
Илья Гриднев

Пигмент рыжих волос, связанный с меланомой, неожиданно спас клетки от химического отравления

Биологи на примере птиц определили защитную функцию рыжего пигмента феомеланина, который ранее считали бесполезным и даже опасным из-за доказанной связи с развитием меланомы. Организм использовал его синтез для нейтрализации ядовитого избытка цистеина и выводил токсичные запасы серы в перья.

Биология
# меланома
# окислительный стресс
# рыжий цвет волос
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Перфекционизм привел к зависимости от физической нагрузки

    12 января, 14:17

  2. Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

    12 января, 10:22

  3. Пигмент рыжих волос, связанный с меланомой, неожиданно спас клетки от химического отравления

    12 января, 10:04

  4. Ученые разработали фильтр для очистки воды из отходов целлюлозно-бумажного производства

    12 января, 09:33
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Сергей
9 минут назад
Mirko, это объем крупнейших экспортёров, важно учитывать что тут приведён объем экспорта, а не производства и сбыта. По экспорту лидирует эта десятка,

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Александр Французов
44 минуты назад
Аva, с каких пор рядовой читатель стал нефтяным магнатом?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Сергей Механик
1 час назад
Виктор, не знаю как там у вас или где-то ещё, но в моем окружении такого комфорта не ощущается.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Сергей Аверкиев
2 часа назад
Евгений, хороший намëк

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Александр Французов
3 часа назад
Ждем!

Мышей впервые вылечили от болезни Альцгеймера

Питон Удав
3 часа назад
Картинка огонь конечно. На картинке забой слона, а полнписано - разделка 🤣 Ну да, копьями разделывали туши, ага.

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Аva Sebet
4 часа назад
Александр, приятно видеть, что нефтяные магнаты интересуются подобными изданиями. Не сочтите за наглость, а вы где владеете мощностями?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Аva Sebet
4 часа назад
Коля, гуляй Вася!

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

Elusive Joe
4 часа назад
Похоже, президента Перу, америкосы тоже обвинят в наркотрафике

Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации

Александр Французов
4 часа назад
Ну наша нефть еще не самый плохой вариант, плюс сейчас начнем замещать выпадающие поставки (венесуэльские) китайцам.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Алексей Савкин
6 часов назад
Тимур, базальтовых колонн.

10 любопытных географических объектов мира 

Okolu
6 часов назад
Интересно, у России в планах есть размещение такой группировки? А то как-то тихо, пока другие уже развертывают

200 тысяч спутников: Китай добивается одобрения одной из крупнейших спутниковых группировок в истории

Алексей Мишарин Мишарин Але...
6 часов назад
В 1997 г. работал директором аптечной сети в г. Екатеринбург. И каждый выходной летал в Москву, чтобы получить из Германии медикаменты, которые у нас

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Хозяин
6 часов назад
Konstantin, уже и тут нейронкой отвечают, лень она такая...

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Руслан Исламов
6 часов назад
Мария, полигон сатаны у тебя между ног, не путай

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Руслан Исламов
6 часов назад
Maksimillian, с чего решил?

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Игорь Петухов
6 часов назад
Не понимаю, в чем проблема при переработке просто нарезать ее кубиками и использовать, как заполнитель для бетона. Быстро, просто и эффективно.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
7 часов назад
Сергей, Вы действительно видите вещи такими каковы они есть: в то время, когда остальные кричат за политику - такие как Вы , реально редкое явление. К

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
7 часов назад
Антон, именно - зато китайский автопром пошёл в гору , подтянув технологическую базу.

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

игорь максимов
7 часов назад
Konstantin, Ваше громкое ФИ разнеслось громогласно - план на месяц можно считать выполненным! Ура , товарищи!!

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно