Один шаг до создания идеального биологического оружия: ИИ научился создавать вирусы с нуля

Ученые использовали искусственный интеллект для написания с нуля полных вирусных геномов. Другое исследование показало, что ИИ-инструменты способны перепроектировать известные токсины так, чтобы они обходили стандартные проверки безопасности при синтезе ДНК.

Бактериофаги под микроскопом / © Regulus Tremerus, Getty images

Группа американских ученых, используя ИИ-модели, смогла вырастить 16 жизнеспособных вирусов. Исследование опубликовано в качестве препринта.

Сейчас исследователи создают с помощью искусственного интеллекта бактериофаги. Эти вирусы поражают бактерии, а не людей. Каждый бактериофаг заражает только определенные виды бактерий. Врачи рассчитывают, что с помощью индивидуально подобранных коктейлей из бактериофагов получится лечить устойчивые инфекции.

Для обозначения таких мощных технологий ученые используют термин «исследования двойного назначения». Они способны как принести пользу, так и причинить вред в зависимости от намерений. Модели считаются особенно мощными, когда исследователи проводят тестирование на реальных медицинских данных, а не на контролируемых, искусственно ограниченных примерах.

В своей работе ученые нацеливались на крошечные бактериальные вирусы. Они устроены проще, чем сложные патогены, ответственные за такие заболевания, как грипп или коронавирус. Однако эксперты встревожены, что современные достижения могут упростить реализацию опасных проектов.

Ученые под руководством Брюса Виттманна из Microsoft Research провели исследование, показывающее, как белки, разработанные с помощью искусственного интеллекта, могут пройти проверку безопасности. Исследование опубликовано в журнале Science.

Компании по синтезу ДНК проверяют нуклеиновые кислоты. Они сравнивают, совпадает ли последовательность с опасными патогенами или токсинами.

Команда Виттманна выяснила, что с помощью современных инструментов можно переписать опасные белки в новые последовательности, сохранив их функции. Это позволяет обойти стандартные проверки безопасности.

Команда работала вместе с несколькими поставщиками ДНК. Они разработали алгоритмы, ориентированные на структуру и функцию белка. Технология помогла более эффективно обнаруживать замаскированные последовательности.

Алгоритмы сейчас интегрируют в коммерческие системы проверок. Эффективные системы проверок позволят властям останавливать опасные проекты до их реализации.

Международная инициатива по биобезопасности и биозащите в науке (IBBIS) продвигает стандарты проверок. Так компании и регуляторы смогут оценивать заказы на генетический материал по единым критериям.

В США существует федеральная программа, которая побуждает отдавать предпочтение лабораториям, покупающим ДНК у проверенных поставщиков. Компании должны проверять каждый заказ, оценивать клиентов, сообщать о подозрительных запросах и хранить записи в течение долгого периода.

Как отмечает earth.com, в будущем схожие требования могут начать применять к разработчикам высокомощного искусственного интеллекта. Они смогут получать госконтракты при соблюдении мер безопасности.

Эксперты опасаются, что достижения в автоматизации при синтезе ДНК сокращают препятствия, необходимые для реализации опасных проектов. Все больше исследователей поддерживают усиление мер биобезопасности — политики, предотвращающей злоупотребление биологическими инструментами. Этот подход сочетает контроль выбора данных при обучении моделей и проверку результатов работы искусственного интеллекта. Однако некоторые ученые выступают за мониторинг окружающей среды. Они предлагают проверять сточные воды, фильтры воздуха или образцы из больниц на наличие генетических следов несанкционированного производства.

По мнению некоторых экспертов, спонсоры, журналы, компании и университеты должны требовать проверки безопасности при использовании ИИ-инструментов в биоразработках.