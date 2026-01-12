  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
12 января, 08:44
Рейтинг: +767
Посты: 1820

Планета городов: визуализация глобального переселения

Представленная ниже инфографика отражает, как с 1950 по 2025 год менялось распределение населения мира между городами, малыми городами и сельской местностью. Она сопоставляет общий рост численности населения с изменениями в том, где именно живут люди, наглядно демонстрируя неуклонное усиление роли городских центров на протяжении семи десятилетий.

Планета городов: визуализация глобального переселения / © Voronoiapp
Планета городов: визуализация глобального переселения / © Voronoiapp

Круги на инфографике обозначают общую численность населения Земли в 1950 и 2025 годах, а столбцы показывают долю людей, проживающих в городах, малых городах и сельской местности. Источником данных послужил доклад ООН World Urbanization Prospects 2025.

К 2025 году города стали домом почти для половины человечества: 45% из 8,2 миллиарда жителей планеты проживают в городских агломерациях — по сравнению с лишь 20% в 1950 году.

Сельская местность испытала самое заметное сокращение: ее доля в мировом населении снизилась с 40% в 1950 году до 19% в 2025-м.

Малые города и поселки по-прежнему остаются важной формой расселения, в них живут 36% населения мира в 2025 году, хотя их доля со временем несколько уменьшилась.

Рост численности населения Земли шел параллельно с урбанизацией: с 2,5 миллиардов человек в 1950 году мировая популяция увеличилась более чем в три раза к 2025 году.

