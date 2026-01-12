Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX запустила миссию NASA по изучению экзопланет
Ракета Falcon 9, несущая порядка 40 полезных нагрузок, включая аппарат NASA Pandora для изучения экзопланет, стартовала с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в воскресенье 11 января 2026 года.
В ходе своей годичной работы на орбите аппарат Pandora массой 325 килограммов будет исследовать как минимум 20 уже известных экзопланет. Для этого он оснащен телескопом диаметром 45 сантиметров, который будет наблюдать за планетами в моменты их транзита — когда они проходят на фоне своих звезд с точки зрения Pandora.
Этот метод позволяет изучать свойства уже открытых миров, прежде всего их атмосферы. Различные элементы и молекулы поглощают свет на определенных длинах волн, поэтому анализ спектра звездного света, прошедшего через атмосферу планеты, может многое рассказать о ее составе.
Однако такие исследования осложняются сложной природой самих звезд. Их поверхности неоднородны и часто покрыты областями разной яркости — подобно пятнам на нашем Солнце. Именно здесь Pandora должна сыграть ключевую роль.
«Pandora стремится разделить спектры звезды и планеты, одновременно отслеживая яркость звезды в видимом диапазоне и собирая инфракрасные данные», — говорится в описании миссии NASA. — «Совокупность многоволновых наблюдений позволит отделить спектр звезды от спектра планеты».
Основное внимание Pandora сосредоточит на экзопланетах с атмосферами, в которых доминируют вода или водород.
Остальные три с лишним десятка спутников, выведенных в ракетой Falcon 9 компании SpaceX, представляют собой весьма разнородную группу. Среди них — десять аппаратов Aether компании Kepler Communications и два новых радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли Acadia от Capella Space.
Для SpaceX подобные совместные запуски давно стали привычной практикой. На сегодняшний день компания провела 15 миссий в рамках серии Transporter и еще четыре — по программе Bandwagon.
Первая ступень ракеты Falcon 9, как и планировалось, успешно приземлилась обратно на базе Ванденберг примерно через 8,5 минуты после старта.
