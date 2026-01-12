Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: в каких странах мира столица — не самый населенный город

Столица государства не всегда оказывается самым большим, самым населенным или самым популярным городом. На инфографике показаны страны, которые сделали своими столицами не самый населенный город.

Карта: в каких странах мира столица — не самый населенный город / © reddit

В мире существуют десятки стран, в столицах которых путаются обыватели. США — одно из таких государств. Многие уверены, что столица Соединенных Штатов — Нью-Йорк, самый населенный город страны. Однако это ошибка. В 1800 году столицей США выбрали Вашингтон, который сохраняет этот статус по сей день. Кстати, город Вашингтон расположен в округе Колумбия, а штат Вашингтон находится в другой части страны.

Самый населенный город Австралии — Сидней, где проживает более пяти миллионов человек. Для сравнения, население столицы — Канберры — менее полумиллиона человек.

В Турции население Стамбула (около 14,8 миллионов жителей) более чем в три раза больше населения Анкары (около 3,5 миллионов человек). Однако именно Анкара — столица государства.

Говоря о Швейцарии, сразу вспоминаются Женева и Цюрих. Кстати, именно Цюрих — самый населенный город страны — примерно 340 тысяч жителей. Однако столица Швейцарии — Берн (около 120 тысяч). Кстати, закон не признает Берн столицей. Он считается федеральным городом. Юридически у Швейцарии вообще нет столицы.

Сосед Швейцарии — крохотное государство Лихтенштейн. В Вадуце — столице этого карликового государства — проживает чуть более 5,2 тысячи человек. В самом населенном городе страны — Шане — население составляет почти 6 тысяч человек.

Индия — самая большая страна в мире по численности населения. Со столицей страны иногда возникает путаница. Именно Нью-Дели считается столицей, хотя фактически это район Дели. В Нью-Дели проживает около 200 тысяч человек, а в Дели — более 35 миллионов.

Кстати, в Китае, втором по численности государстве мира, также столица — не самый населенный город. В Пекине проживает почти 23 миллиона человек, а в Шанхае — более 31 миллиона.

На карте также отмечена Италия. Это связано с тем, что в одних источниках считают численность жителей города, а в других — городской агломерации. Так, население непосредственно Рима все еще больше населения Милана, однако население Миланской агломерации превышает население Римской.