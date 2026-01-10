Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космические снимки показали, как выглядит один из крупнейших айсбергов планеты

Новые снимки одного из крупнейших айсбергов планеты показали, что он стал ярко-голубым — и при всей своей красоте это дурной знак для некогда величественного исполина.

Снимок айсберга А-23А, сделанный с борта МКС / © NASA

Айсберг A-23A откололся от ледяного шельфа Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году. Тогда его площадь составляла около 4000 квадратных километров. Сегодня, по оценкам, она сократилась до 1182 квадратных километров. Недавние фотографии, сделанные спутниками NASA и астронавтом на борту МКС, встревожили ученых: айсберг окрасился в насыщенный голубой цвет — верный признак скорого распада.

Айсберг A-23A с объективе камеры спутника Terra / © NASA

Когда 26 декабря 2025 года установленный на спутнике NASA Terra прибор MODIS запечатлел A-23A, исследователи обратили внимание на его ярко-голубую поверхность. Она указывает на скопления талой воды — голубые озера, свидетельствующие о продолжающемся разрушении айсберга по мере его дрейфа в относительно теплые воды Южного полушария (в конце концов, там сейчас лето). На следующий день астронавт NASA на борту Международной космической станции направил камеру на Землю и сделал портрет айсберга A-23A — вероятно, в последние недели его существования.

Новые изображения также выявили признаки того, что айсберг, по выражению NASA, «дал течь».

Все эти признаки указывают на то, что айсберг A-23A, дрейфующий в океане еще со времен Советского Союза, находится всего в «днях или неделях» от полного распада.