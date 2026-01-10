Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Космические снимки показали, как выглядит один из крупнейших айсбергов планеты
Новые снимки одного из крупнейших айсбергов планеты показали, что он стал ярко-голубым — и при всей своей красоте это дурной знак для некогда величественного исполина.
Айсберг A-23A откололся от ледяного шельфа Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году. Тогда его площадь составляла около 4000 квадратных километров. Сегодня, по оценкам, она сократилась до 1182 квадратных километров. Недавние фотографии, сделанные спутниками NASA и астронавтом на борту МКС, встревожили ученых: айсберг окрасился в насыщенный голубой цвет — верный признак скорого распада.
Когда 26 декабря 2025 года установленный на спутнике NASA Terra прибор MODIS запечатлел A-23A, исследователи обратили внимание на его ярко-голубую поверхность. Она указывает на скопления талой воды — голубые озера, свидетельствующие о продолжающемся разрушении айсберга по мере его дрейфа в относительно теплые воды Южного полушария (в конце концов, там сейчас лето). На следующий день астронавт NASA на борту Международной космической станции направил камеру на Землю и сделал портрет айсберга A-23A — вероятно, в последние недели его существования.
Новые изображения также выявили признаки того, что айсберг, по выражению NASA, «дал течь».
Все эти признаки указывают на то, что айсберг A-23A, дрейфующий в океане еще со времен Советского Союза, находится всего в «днях или неделях» от полного распада.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
