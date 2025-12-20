Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку

Межзвездная комета 3I/ATLAS преодолела ближайшую к Земле точку. Согласно расчетам, это произошло 19 декабря около 07:16 по московскому времени.

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Как сообщается в телеграм-канале ИКИ РАН, в этот момент комета находилась на расстоянии 268 миллионов 918 тысяч километров от Земли. Для сравнения, расстояние от Солнца до нашей планеты — 149,6 миллионов километров.

3I/ATLAS остается слишком далекой и тусклой, чтобы наблюдать за ней с Земли невооруженным глазом. Однако ее пролет на относительно близком расстоянии позволил астрономам исследовать объект, сформировавшийся за пределами Солнечной системы.

16 марта 3I/ATLAS, по расчетам, должна приблизиться к Юпитеру на расстояние около 53 миллионов километров. Во второй половине 2026 года, уйдя за орбиту планеты, комета пропадет из поля зрения земных инструментов.

3I/ATLAS — это третий подтвержденный межзвездный объект, который когда-либо наблюдался внутри Солнечной системы. Хотя специалисты международных космических агентств неоднократно говорили о безопасности кометы, они также отмечали, что это — интересный объект для исследований.