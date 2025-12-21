  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 декабря, 20:00
Рейтинг: +126
Посты: 388

Карта землетрясений за 15 лет

На Земле каждый день может происходить несколько тысяч землетрясений, но большинство из них незаметны простым людям. На карте отмечены землетрясения с магнитудой выше 4,5 балла, произошедшие с 2010 по 2025 год.

Сообщество
# землетрясения
# Инфографики
# карта
Карта землетрясений за 15 лет / © QGIS
Карта землетрясений за 15 лет / © QGIS

Автор карты брал данные Геологической службы США. На инфографику попали 120 392 землетрясений, произошедших за последние 15 лет.

Как видно на карте, в некоторых частях мира землетрясения происходят намного чаще, что связано с границами тектонических плит. 

Япония — одна из стран, чаще всего страдающих от землетрясений. Самое сильное землетрясение за последние годы произошло именно там в 2011 году. Его магнитуда составила 9,1 балла. Еще одно сильное землетрясение с магнитудой 8,8 балла произошло в Чили в 2010 году. 

Не обошли землетрясения и Россию. Землетрясение на Камчатке, произошедшее в июле 2025 года, вошло в десятку крупнейших с начала инструментальных наблюдений.

