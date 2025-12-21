Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта землетрясений за 15 лет

На Земле каждый день может происходить несколько тысяч землетрясений, но большинство из них незаметны простым людям. На карте отмечены землетрясения с магнитудой выше 4,5 балла, произошедшие с 2010 по 2025 год.

Карта землетрясений за 15 лет / © QGIS

Автор карты брал данные Геологической службы США. На инфографику попали 120 392 землетрясений, произошедших за последние 15 лет.

Как видно на карте, в некоторых частях мира землетрясения происходят намного чаще, что связано с границами тектонических плит.

Япония — одна из стран, чаще всего страдающих от землетрясений. Самое сильное землетрясение за последние годы произошло именно там в 2011 году. Его магнитуда составила 9,1 балла. Еще одно сильное землетрясение с магнитудой 8,8 балла произошло в Чили в 2010 году.

Не обошли землетрясения и Россию. Землетрясение на Камчатке, произошедшее в июле 2025 года, вошло в десятку крупнейших с начала инструментальных наблюдений.