Пять самых грандиозных строительных проектов 2025 года
От рекордных небоскребов и стадионов до замороженных проектов — ниже пять самых значимых архитектурных событий года.
Jeddah Tower, Саудовская Аравия, архитекторы Adrian Smith + Gordon Gill Architecture
Ранее известная как «Королевская башня», небоскреб Jeddah Tower претендует на звание самого высокого здания в мире, устремляясь в небо как минимум на один километр.
Изначально ее планировали завершить к 2020 году — первый анонс состоялся еще в 2011-м. Однако после возведения 63 этажей строительство остановилось на несколько лет на фоне обвинений в коррупции.
В начале этого года девелопер объявил, что работы возобновлены, а новый срок завершения назначен на 2028 год.
One Park Lane, Австралия, архитекторы BKK Architects + Cottee Parker
В июле представлены планы по строительству пары небоскребов на Золотом Берегу, один из которых, если его возведут, станет самым высоким зданием Австралии.
Жилая башня поднимется на 382 метра, превзойдя проектируемый в Мельбурне 356-метровый небоскреб от UNStudio и Cox Architects, а также 323-метровую башню Q1 на том же Золотом Берегу.
Проект разработан архитектурным бюро BKK Architects при участии Cottee Parker. Две башни соединит изогнутый стеклянный мост на уровне 22-го этажа.
В прошлом месяце Australian Financial Review сообщило, что квартиры в комплексе предлагаются по цене до 29,7 миллионов долларов США (2,3 миллиарда рублей), и уже продано около 100 единиц.
Стадион «Манчестер Юнайтед», Великобритания, Foster + Partners
2025 год стал важным для спортивной архитектуры, но крупнейшее объявление пришло от футбольного клуба Manchester United.
Бюро Foster + Partners разрабатывает новый стадион на 100 000 мест, для которого предусмотрено огромное тентовое покрытие, удерживаемое тремя мачтами.
Несмотря на то что это будет самый большой стадион в Великобритании, архитекторы уверены, что строительство займет всего около пяти лет благодаря применению передовых технологий модульного и сборного строительства.
Национальный собор, Гана, Adjaye Associates
Из Ганы в июне пришли новости иного рода: правительство сообщило, что делает шаги к отказу от проекта Национального собора в Аккре, разработанного бюро Adjaye Associates.
Проект вызывал бурные споры в Гане из-за его стоимости — 400 миллионов долларов, а также из-за обвинений в том, что Adjaye Associates были наняты незаконно.
По словам администрации президента Джона Драмани Махамы, решение отказаться от строительства было принято после аудита, выявившего «целый перечень финансовых нарушений, систематические ошибки в закупках и общее отсутствие должных процедур».
Grand Ballroom, Албания, студия MVRDV
Тем временем в Тиране начались работы над сооружением совершенно иного масштаба. Нидерландская студия MVRDV в ноябре представила проект спортивной арены, заключённой в сферу диаметром 100 метров.
Этот объект — лишь один из ряда амбициозных архитектурных проектов, объявленных в столице Албании в этом году ведущими мировыми бюро, включая Bofill Taller de Arquitectura и OMA.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
