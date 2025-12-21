Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять самых грандиозных строительных проектов 2025 года

От рекордных небоскребов и стадионов до замороженных проектов — ниже пять самых значимых архитектурных событий года.

Jeddah Tower/ © Jeddah Now

Jeddah Tower, Саудовская Аравия, архитекторы Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Ранее известная как «Королевская башня», небоскреб Jeddah Tower претендует на звание самого высокого здания в мире, устремляясь в небо как минимум на один километр.

Изначально ее планировали завершить к 2020 году — первый анонс состоялся еще в 2011-м. Однако после возведения 63 этажей строительство остановилось на несколько лет на фоне обвинений в коррупции.

В начале этого года девелопер объявил, что работы возобновлены, а новый срок завершения назначен на 2028 год.

One Park Lane / © BKK Architects

One Park Lane, Австралия, архитекторы BKK Architects + Cottee Parker

В июле представлены планы по строительству пары небоскребов на Золотом Берегу, один из которых, если его возведут, станет самым высоким зданием Австралии.

Жилая башня поднимется на 382 метра, превзойдя проектируемый в Мельбурне 356-метровый небоскреб от UNStudio и Cox Architects, а также 323-метровую башню Q1 на том же Золотом Берегу.

Проект разработан архитектурным бюро BKK Architects при участии Cottee Parker. Две башни соединит изогнутый стеклянный мост на уровне 22-го этажа.

В прошлом месяце Australian Financial Review сообщило, что квартиры в комплексе предлагаются по цене до 29,7 миллионов долларов США (2,3 миллиарда рублей), и уже продано около 100 единиц.

Стадион «Манчестер Юнайтед» / © Foster + Partners

Стадион «Манчестер Юнайтед», Великобритания, Foster + Partners

2025 год стал важным для спортивной архитектуры, но крупнейшее объявление пришло от футбольного клуба Manchester United.

Бюро Foster + Partners разрабатывает новый стадион на 100 000 мест, для которого предусмотрено огромное тентовое покрытие, удерживаемое тремя мачтами.

Несмотря на то что это будет самый большой стадион в Великобритании, архитекторы уверены, что строительство займет всего около пяти лет благодаря применению передовых технологий модульного и сборного строительства.

Национальный собор в Гане / © Adjaye Associates

Национальный собор, Гана, Adjaye Associates

Из Ганы в июне пришли новости иного рода: правительство сообщило, что делает шаги к отказу от проекта Национального собора в Аккре, разработанного бюро Adjaye Associates.

Проект вызывал бурные споры в Гане из-за его стоимости — 400 миллионов долларов, а также из-за обвинений в том, что Adjaye Associates были наняты незаконно.

По словам администрации президента Джона Драмани Махамы, решение отказаться от строительства было принято после аудита, выявившего «целый перечень финансовых нарушений, систематические ошибки в закупках и общее отсутствие должных процедур».

Grand Ballroom / © MVRDV

Grand Ballroom, Албания, студия MVRDV

Тем временем в Тиране начались работы над сооружением совершенно иного масштаба. Нидерландская студия MVRDV в ноябре представила проект спортивной арены, заключённой в сферу диаметром 100 метров.

Этот объект — лишь один из ряда амбициозных архитектурных проектов, объявленных в столице Албании в этом году ведущими мировыми бюро, включая Bofill Taller de Arquitectura и OMA.