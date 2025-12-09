Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Французский KC-130J впервые заправил Rafale в воздухе
Во французских ВВС отметили важный шаг в развитии своей танкерной авиации: самолет KC-130J Super Hercules впервые произвел воздушную дозаправку истребителя Dassault Rafale. Знаковый эпизод состоялся на учениях Gulf25 в ОАЭ, где операция проходила с авиабазы Аль-Дафра.
До недавнего времени KC-130J применялись в основном в интересах сил спецопераций — для дозаправки вертолетов и выполнения тактических транспортных задач. Теперь же Super Hercules официально доказал свою способность работать и с высокоскоростной боевой авиацией, усилив парк французских танкеров, куда входят A330 MRTT Phénix и A400M.
Военное руководство Франции подчеркнуло, что успешная дозаправка Rafale открыла новые варианты боевого применения танкеров и повысила гибкость всей системы воздушной поддержки.
С 2016 по 2019 год Франция приобрела четыре самолета семейства Super Hercules: два KC-130J и два удлиненных C-130J-30. Ранее KC-130J сертифицировали для дозаправки вертолетов H225M Caracal на дальних миссиях, а теперь, после удачного контакта с значительно более быстрым Rafale, этот танкер превращается в универсальный инструмент поддержки как спецназа, так и обычных боевых частей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
