Олег Гончар
Олег Гончар
9 декабря, 13:00
Французский KC-130J впервые заправил Rafale в воздухе

Во французских ВВС отметили важный шаг в развитии своей танкерной авиации: самолет KC-130J Super Hercules впервые произвел воздушную дозаправку истребителя Dassault Rafale. Знаковый эпизод состоялся на учениях Gulf25 в ОАЭ, где операция проходила с авиабазы Аль-Дафра.

# Rafale
# авиация
# самолёты
Французский KC-130J впервые заправил Rafale в воздухе / © Aeroonline
Французский KC-130J впервые заправил Rafale в воздухе / © Aeroonline

До недавнего времени KC-130J применялись в основном в интересах сил спецопераций — для дозаправки вертолетов и выполнения тактических транспортных задач. Теперь же Super Hercules официально доказал свою способность работать и с высокоскоростной боевой авиацией, усилив парк французских танкеров, куда входят A330 MRTT Phénix и A400M.

Военное руководство Франции подчеркнуло, что успешная дозаправка Rafale открыла новые варианты боевого применения танкеров и повысила гибкость всей системы воздушной поддержки.

С 2016 по 2019 год Франция приобрела четыре самолета семейства Super Hercules: два KC-130J и два удлиненных C-130J-30. Ранее KC-130J сертифицировали для дозаправки вертолетов H225M Caracal на дальних миссиях, а теперь, после удачного контакта с значительно более быстрым Rafale, этот танкер превращается в универсальный инструмент поддержки как спецназа, так и обычных боевых частей.

