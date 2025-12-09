  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
9 декабря, 10:43
На Восточном ввели в эксплуатацию стартовый стол для тяжелой «Ангары»

На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый стол для тяжелых ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщили в «Роскосмосе», уточнив, что официальное разрешение дирекция космодрома получила 8 декабря.

# «Ангара»
# космос
# ракеты
# Роскосмос
Ракета-носитель «Ангара-А5» на Восточном / © Сергей Савостьянов / ТАСС
Ракета-носитель «Ангара-А5» на Восточном / © Сергей Савостьянов / ТАСС

Сооружение занимает более 45 тысяч квадратных метров и считается одним из самых технологичных и автоматизированных в мире.

Стартовый стол — лишь часть масштабного стартового комплекса «Ангары». Вместе с ним в строй уже ввели 37 объектов: командный пункт, технологический блоки по обеспечению кислородом и азотом, их хранилища, подземные эвакуационные тоннели и другие элементы инфраструктуры.

В госкорпорации подчеркнули, что при проектировании учитывались все ключевые технологические достижения последних лет. Комплекс создан так, чтобы строительство, установка и испытания оборудования могли идти параллельно.

Сегодня в эксплуатацию ввели около 70% объектов стартового комплекса «Ангара». Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется завершить до конца марта 2026 года.

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

