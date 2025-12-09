Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай испытал беспилотные горнодобывающие грузовики на высоте 5600 метров над уровнем моря
Китай сообщил об успешных испытаниях беспилотных карьерных грузовиков на месторождении Хуошаюнь в Синьцзяне, которое находится на высоте 5600 метров над уровнем моря.
По данным издания Interesting Engineering, этот рудник расположен выше самой высокогорной постоянной человеческой жилой зоны на планете. А месторождение Хуошаюнь содержит самые крупные и самые качественные запасы свинца и цинка, когда-либо обнаруженные в Китае.
Сообщается, что созданные в Китае беспилотные грузовики успешно прошли испытания по транспортировке и погрузке руды. Эти автономные машины, оснащенные 5G-технологией, позволят вести круглосуточные работы — критически важный фактор при работе на самом высокогорном руднике в мире.
Рудник расположен в труднодоступной части гор Куньлунь — выше городка Ла-Ринконада в Перу, который считается самой высокогорной постоянно населенной точкой на Земле, где около 30 тысяч человек живут на высоте примерно 5100 метров. С подтвержденными запасами металлов свыше 21 миллиона тонн месторождение входит в число крупнейших свинцово-цинковых залежей в мире.
На такой высоте уровень кислорода в атмосфере составляет лишь половину от нормы на уровне моря. Крайняя среда — ледяные температуры, мощные ветра, многолетняя мерзлота — делает традиционный ручной труд не только крайне опасным, но и катастрофически неэффективным.
Проще говоря, это «зона смерти» для длительной работы человека. Применение беспилотных грузовиков полностью исключает риск для рабочих, которые иначе были бы вынуждены трудиться в этих смертельно опасных условиях.
Чтобы решить проблему «зоны смерти», оператор рудника заключил партнерство с компанией Beijing Linghang Zhitu Technology, создав полностью интегрированную беспилотную систему добычи. Грузовики китайской разработки доказали свою способность успешно выполнять сложные задачи по погрузке и транспортировке руды.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
