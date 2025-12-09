Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытал беспилотные горнодобывающие грузовики на высоте 5600 метров над уровнем моря

Китай сообщил об успешных испытаниях беспилотных карьерных грузовиков на месторождении Хуошаюнь в Синьцзяне, которое находится на высоте 5600 метров над уровнем моря.

Беспилотные грузовики / © Beijing Linghang Zhitu Technology

По данным издания Interesting Engineering, этот рудник расположен выше самой высокогорной постоянной человеческой жилой зоны на планете. А месторождение Хуошаюнь содержит самые крупные и самые качественные запасы свинца и цинка, когда-либо обнаруженные в Китае.

Сообщается, что созданные в Китае беспилотные грузовики успешно прошли испытания по транспортировке и погрузке руды. Эти автономные машины, оснащенные 5G-технологией, позволят вести круглосуточные работы — критически важный фактор при работе на самом высокогорном руднике в мире.

Рудник расположен в труднодоступной части гор Куньлунь — выше городка Ла-Ринконада в Перу, который считается самой высокогорной постоянно населенной точкой на Земле, где около 30 тысяч человек живут на высоте примерно 5100 метров. С подтвержденными запасами металлов свыше 21 миллиона тонн месторождение входит в число крупнейших свинцово-цинковых залежей в мире.

На такой высоте уровень кислорода в атмосфере составляет лишь половину от нормы на уровне моря. Крайняя среда — ледяные температуры, мощные ветра, многолетняя мерзлота — делает традиционный ручной труд не только крайне опасным, но и катастрофически неэффективным.

Проще говоря, это «зона смерти» для длительной работы человека. Применение беспилотных грузовиков полностью исключает риск для рабочих, которые иначе были бы вынуждены трудиться в этих смертельно опасных условиях.

Чтобы решить проблему «зоны смерти», оператор рудника заключил партнерство с компанией Beijing Linghang Zhitu Technology, создав полностью интегрированную беспилотную систему добычи. Грузовики китайской разработки доказали свою способность успешно выполнять сложные задачи по погрузке и транспортировке руды.