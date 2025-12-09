Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники зафиксировали масштабные последствия взрывного пробуждения вулкана в Эфиопии

NASA опубликовало серию спутниковых снимков, на которых отчетливо видны изменения ландшафта после мощного извержения вулкана Хайли Губби. Этот вулкан находится в регионе Афар на северо-востоке Эфиопии — месте, где земная кора буквально расходится на глазах, позволяя магме подниматься все выше и подпитывать цепь действующих вулканов.

Извержение вулкана Хайли Губби / © NASA

Из-за удаленности района ученые до сих пор не уверены, когда Хайли Губби извергался в последний раз. Геологические следы указывают на период в пределах восьми тысяч лет, однако есть предположения, что вулкан мог проявлять активность и в недавние столетия.

Современная история зафиксировала первое извержение Хайли Губби 23 ноября 2025 года, и произошло оно стремительно. Густой столб пепла прорвался в верхние слои тропосферы и понесся на северо-восток, дойдя до северной Индии и Китая, где временно нарушил авиасообщение.

Извержение вулкана Хайли Губби / © NASA

Спустя четыре часа после начала события аппарат NASA Aqua с прибором MODIS получил снимок гигантского пылевого шлейфа. Спутниковые данные показали, что облако поднялось на 15 километров над уровнем моря и содержало 0,2 тераграмма (220 000 тонн) диоксида серы. На север распространялось и другое светлое облако — судя по всему, ближе к поверхности.

Хайли Губби расположен примерно в 12 километрах к юго-юго-востоку от самого активного вулкана Эфиопии — Эрта Але, где лавовое озеро кипит уже десятилетиями. После извержения Эрта Але в июле 2025 года ученые внимательно отслеживали движение магмы с помощью радара с синтезированной апертурой и других инструментов. Они заметили, что магма медленно продвигалась на юг — под Хайли Губби и дальше.

Центр наблюдения и моделирования землетрясений, вулканов и тектоники отмечал в конце июля слабую, но заметную активность: небольшие выбросы диоксида серы, устойчивые белесые облака над кратером и подъем поверхности на несколько сантиметров. Все указывало на то, что подземные массы магмы начали проникать под вулкан после пробуждения Эрта Але.

Хотя извержение Хайли Губби оказалось недолгим и к 25 ноября угасло, следы его впечатляющи. Пепел осел на огромных площадях, засыпав в том числе близлежащие деревни в регионе Афар. Жители сообщали о проблемах с дыханием, а пастбища и водоемы оказались загрязнены.

Извержение вулкана Хайли Губби / © NASA

Неузнаваемо изменилась и вершина вулкана. Новое извержение расширило существующий кратер и сформировало два новых воронкообразных кратера к юго-востоку. Склоны вулкана покрыты слоями свежего пепла, скрывающего старые лавовые потоки.