Спутники зафиксировали масштабные последствия взрывного пробуждения вулкана в Эфиопии
NASA опубликовало серию спутниковых снимков, на которых отчетливо видны изменения ландшафта после мощного извержения вулкана Хайли Губби. Этот вулкан находится в регионе Афар на северо-востоке Эфиопии — месте, где земная кора буквально расходится на глазах, позволяя магме подниматься все выше и подпитывать цепь действующих вулканов.
Из-за удаленности района ученые до сих пор не уверены, когда Хайли Губби извергался в последний раз. Геологические следы указывают на период в пределах восьми тысяч лет, однако есть предположения, что вулкан мог проявлять активность и в недавние столетия.
Современная история зафиксировала первое извержение Хайли Губби 23 ноября 2025 года, и произошло оно стремительно. Густой столб пепла прорвался в верхние слои тропосферы и понесся на северо-восток, дойдя до северной Индии и Китая, где временно нарушил авиасообщение.
Спустя четыре часа после начала события аппарат NASA Aqua с прибором MODIS получил снимок гигантского пылевого шлейфа. Спутниковые данные показали, что облако поднялось на 15 километров над уровнем моря и содержало 0,2 тераграмма (220 000 тонн) диоксида серы. На север распространялось и другое светлое облако — судя по всему, ближе к поверхности.
Хайли Губби расположен примерно в 12 километрах к юго-юго-востоку от самого активного вулкана Эфиопии — Эрта Але, где лавовое озеро кипит уже десятилетиями. После извержения Эрта Але в июле 2025 года ученые внимательно отслеживали движение магмы с помощью радара с синтезированной апертурой и других инструментов. Они заметили, что магма медленно продвигалась на юг — под Хайли Губби и дальше.
Центр наблюдения и моделирования землетрясений, вулканов и тектоники отмечал в конце июля слабую, но заметную активность: небольшие выбросы диоксида серы, устойчивые белесые облака над кратером и подъем поверхности на несколько сантиметров. Все указывало на то, что подземные массы магмы начали проникать под вулкан после пробуждения Эрта Але.
Хотя извержение Хайли Губби оказалось недолгим и к 25 ноября угасло, следы его впечатляющи. Пепел осел на огромных площадях, засыпав в том числе близлежащие деревни в регионе Афар. Жители сообщали о проблемах с дыханием, а пастбища и водоемы оказались загрязнены.
Неузнаваемо изменилась и вершина вулкана. Новое извержение расширило существующий кратер и сформировало два новых воронкообразных кратера к юго-востоку. Склоны вулкана покрыты слоями свежего пепла, скрывающего старые лавовые потоки.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
