Анализ объектов с орбиты: спутниковые снимки Vantor продемонстрировали новые возможности разведки

Компания Vantor (ранее известная как Maxar Technologies) представила возможности своей новой трехмерной спутниковой съемки с применением ИИ, продемонстрировав детальные изображения военно-морской базы Юлин — одного из ключевых стратегических объектов Китая.

3D-визуальзиация военно-морской базы Китая / © Vantor

В публикации на платформе X компания показала высокодетальные снимки базы на острове Хайнань. По данным Vantor, такую точность удалось получить при одном единственном пролете спутника, а вся обработка заняла менее 10 часов. Эта способность предоставляет заказчикам значительное стратегическое преимущество и уровень ситуационной осведомленности, который невозможно получить с помощью традиционной спутниковой съемки.

Современные спутниковые технологии позволяют получать важные военные данные прямо из космоса. Однако, несмотря на скорость охвата территории, обработка данных обычно занимает много времени: обычно команде специалистов может потребоваться от нескольких дней до недель, чтобы проанализировать такие изображения.

Vantor стремится радикально ускорить этот процесс с помощью искусственного интеллекта. Программное обеспечение компании позволяет заказчикам создавать цифровые двойники исследуемых объектов. Потенциальные области применения охватывают военную аналитику, реагирование на чрезвычайные ситуации и городское планирование.

Чтобы продемонстрировать свою технологию, Vantor опубликовала снимки китайской военно-морской базы Юлин. На изображении, по утверждению компании, видны строительство сухого дока, а также новые причалы и пирсы на одной из стратегически важнейших баз Китая.