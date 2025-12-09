Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Анализ объектов с орбиты: спутниковые снимки Vantor продемонстрировали новые возможности разведки
Компания Vantor (ранее известная как Maxar Technologies) представила возможности своей новой трехмерной спутниковой съемки с применением ИИ, продемонстрировав детальные изображения военно-морской базы Юлин — одного из ключевых стратегических объектов Китая.
В публикации на платформе X компания показала высокодетальные снимки базы на острове Хайнань. По данным Vantor, такую точность удалось получить при одном единственном пролете спутника, а вся обработка заняла менее 10 часов. Эта способность предоставляет заказчикам значительное стратегическое преимущество и уровень ситуационной осведомленности, который невозможно получить с помощью традиционной спутниковой съемки.
Современные спутниковые технологии позволяют получать важные военные данные прямо из космоса. Однако, несмотря на скорость охвата территории, обработка данных обычно занимает много времени: обычно команде специалистов может потребоваться от нескольких дней до недель, чтобы проанализировать такие изображения.
Vantor стремится радикально ускорить этот процесс с помощью искусственного интеллекта. Программное обеспечение компании позволяет заказчикам создавать цифровые двойники исследуемых объектов. Потенциальные области применения охватывают военную аналитику, реагирование на чрезвычайные ситуации и городское планирование.
Чтобы продемонстрировать свою технологию, Vantor опубликовала снимки китайской военно-морской базы Юлин. На изображении, по утверждению компании, видны строительство сухого дока, а также новые причалы и пирсы на одной из стратегически важнейших баз Китая.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
