Белый жираф — одно из самых редких животных на Земле

Белый жираф выглядит настолько фантастически, что скорее похож на генерацию нейросети. Однако это реальное животное.

Белый жираф — одно из редчайших животных в мире / © Ishaqbini Community Conservancy

Белый жираф — одно из редчайших животных в мире. Его необычный окрас вызван не альбинизмом, а лейкизмом. Эта мутация приводит к частичной потере пигментации наружного покрова у животных.

Одно из наиболее очевидных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У животных с лейкизмом цвет глаз остается обычным, а у альбиносов радужка полностью лишена пигмента.

Впервые необычных животных заметили в Танзании в январе 2016 года, а уже в марте они оказались в Кении. На следующий год их удалось сфотографировать, после чего животные стали достопримечательностью страны.

В 2020 году браконьеры убили самку белого жирафа и ее детеныша. Еще один жираф выжил. Он считается единственным известным жирафом с такой необычной мутацией.

Самка белого жирафа и детеныш, убитые браконьерами в 2020 году / © Ishaqbini Community Conservancy

Последний белый жираф бродит по заповеднику общины Ишакбини в Кении. На его рог специалисты прикрепили GPS-трекер, который защищает его от браконьеров. Трекер подает сигнал каждый час, сообщая рейнджерам о своем местонахождении. Также гаджет реагирует на странные движения или учащенное сердцебиение животного. Это может оказаться признаком, что на жирафа охотятся браконьеры. Защитники природы надеются, что так они смогут уберечь необычного зверя.

Белый жираф / © Ishaqbini Community Conservancy

Как белый жираф живет сейчас, практически неизвестно. Вероятно, он затерялся в дебрях заповедника.