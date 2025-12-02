Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: выбросы парниковых газов на душу населения в странах G20 (1990–2024)

Рейтинг: выбросы парниковых газов на душу населения в странах G20 (1990–2024) / © Visual Capitalist

Рейтинг составлен согласно данным Европейской комиссии EDGAR. В расчет включены выбросы в пересчете на CO₂-эквивалент (в тоннах на человека). Показатели, связанные с землепользованием, изменением землепользования и лесным хозяйством, не учитываются.

В то время как экономики, зависящие от ископаемого топлива, продолжают демонстрировать высокие уровни выбросов, многие развитые индустриальные страны Европы показали заметное снижение. Быстрорастущие страны со средним уровнем дохода увеличили свои выбросы, но на душу населения они по-прежнему значительно уступают западным.

В 2024 году лидерами по выбросам на душу населения остаются Саудовская Аравия (22,8 тонны), Австралия (22,3 тонны), Канада (19,8 тонны) и США (17,3 тонны). Такие значения отражают зависимость от углеродоемных энергосистем, масштабные транспортные нужды и высокий уровень потребления.

Россия, крупный производитель ископаемого топлива, входит в первую пятерку с показателем 18 тонн на человека.

Китай и развивающиеся экономики увеличили выбросы, но все еще отстают от богатых стран. Наиболее заметный рост произошел в Китае: его выбросы на душу населения выросли с 3,17 тонны в 1990 году до 10,81 тонны в 2024-м. Однако даже при таком уровне страна остается ниже США, Канады, Австралии и Саудовской Аравии.

Южная Корея и Турция также продемонстрировали значительный рост выбросов из-за увеличения промышленного производства.

Индия и Индонезия, несмотря на стремительный экономический рост, по-прежнему остаются среди стран с самыми низкими выбросами на человека.

Европа и Япония демонстрируют самые резкие сокращения в долгосрочной перспективе. Германия снизила выбросы на душу населения с 15,6 до 8,2 тонны. Великобритания добилась еще более значительного прогресса — с 13,6 до 5,6 тонны.

Франция, Италия и ЕС в целом также показали снижение примерно на 40–50% за рассматриваемый период. Эти результаты связаны с переходом на возобновляемые источники энергии, мерами по повышению энергоэффективности и более широкой перестройкой экономик, уходящих от тяжелой промышленности. Япония следует схожей тенденции: ее показатель снизился с 10,4 до 8,5 тонны.