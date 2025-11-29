Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейшие города мира по размеру ВВП. На каком месте Москва?
Валовой внутренний продукт — один из основных экономических показателей, отражающий общий объем экономики страны или территории. Он показывает стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены на территории за конкретный период. Также для регионов и городов экономисты используют показатель ВРП — Валовой региональный продукт.
На инфографике представлены 12 крупнейших городских агломераций мира по размеру валового внутреннего продукта (ВВП). Авторы инфографика в основном брали данные из Википедии, но многие цифры там уже устарели.
К примеру, для Нью-Йорка указаны данные за 2023 год. Более свежие данные появятся только в декабре 2025 года. А для Токио и вовсе взяты цифры за 2021 год.
Однако по неофициальным оценкам CEOWORLD Magazine, Токио в 2025 году вышел на первое место с показателем 2,6 триллиона долларов. Нью-Йоркская агломерация занимает в рейтинге второе место с ВВП 2,5 триллиона долларов.
Лос-Анджелес с ВВП 1,619 триллиона долларов сохранил, согласно этому рейтингу, третью позицию. Однако самым богатым европейским мегаполисом оказался Лондон (1,472 триллиона долларов).
В десятку также вошли Сеул (1,419 триллиона долларов), Париж (1,394 триллиона долларов), Чикаго (1,251 триллиона долларов), Осака (1,185 триллиона долларов), Сан-Франциско (1,153 триллиона долларов) и Шанхай (1,145 триллиона долларов).
Москва в этом рейтинге оказалась на 17 месте с показателем 0,975 триллиона долларов. При этом, если учитывать ВРП по паритету покупательной способност, то российская столица занимает второе место.
Данные в различных рейтингах городских агломераций сильно разнятся. Это, в том числе, обусловлено тем, что ресурсы включают в метрополитенские ареалы разные территории.
Хотя оба рейтинга не отражают официальную статистику за 2025 год, они позволяют примерно оценить, какие мегаполисы сражаются за звание экономических центров мира.
