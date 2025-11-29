  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 ноября, 20:25
Рейтинг: +117
Посты: 337

Крупнейшие города мира по размеру ВВП. На каком месте Москва? 

Валовой внутренний продукт — один из основных экономических показателей, отражающий общий объем экономики страны или территории. Он показывает стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены на территории за конкретный период. Также для регионов и городов экономисты используют показатель ВРП — Валовой региональный продукт.

Сообщество
# ВВП
# города
# Инфографики
# рейтинг
# экономика
Крупнейшие городские агломерации мира по ВВП / © Civixplorer
Крупнейшие городские агломерации мира по ВВП / © Civixplorer

На инфографике представлены 12 крупнейших городских агломераций мира по размеру валового внутреннего продукта (ВВП). Авторы инфографика в основном брали данные из Википедии, но многие цифры там уже устарели. 

К примеру, для Нью-Йорка указаны данные за 2023 год. Более свежие данные появятся только в декабре 2025 года. А для Токио и вовсе взяты цифры за 2021 год.

Однако по неофициальным оценкам CEOWORLD Magazine, Токио в 2025 году вышел на первое место с показателем 2,6 триллиона долларов. Нью-Йоркская агломерация занимает в рейтинге второе место с ВВП 2,5 триллиона долларов.

Лос-Анджелес с ВВП 1,619 триллиона долларов сохранил, согласно этому рейтингу, третью позицию. Однако самым богатым европейским мегаполисом оказался Лондон (1,472 триллиона долларов).

В десятку также вошли Сеул (1,419 триллиона долларов), Париж (1,394 триллиона долларов), Чикаго (1,251 триллиона долларов), Осака (1,185 триллиона долларов), Сан-Франциско (1,153 триллиона долларов) и Шанхай (1,145 триллиона долларов).

Москва в этом рейтинге оказалась на 17 месте с показателем 0,975 триллиона долларов. При этом, если учитывать ВРП по паритету покупательной способност, то российская столица занимает второе место.

Данные в различных рейтингах городских агломераций сильно разнятся. Это, в том числе, обусловлено тем, что ресурсы включают в метрополитенские ареалы разные территории. 

Хотя оба рейтинга не отражают официальную статистику за 2025 год, они позволяют примерно оценить, какие мегаполисы сражаются за звание экономических центров мира.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Когда решения основаны на данных: как доказательная медицина меняет лечение диабета
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Планы на будущее: искусство в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Конференция
02 Дек
Бесплатно
XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
МГУ
Москва
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
29 ноября, 11:09
Любовь С.

Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.

Астрономия
# железные метеориты
# изотопный анализ
# метаанализ
# планеты
# Солнечная система
# хондриты
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

    29 ноября, 12:42

  2. Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

    29 ноября, 11:09

  3. На дне земного кратера обнаружили живых существ, которых ищут на Марсе

    28 ноября, 21:16

  4. Ученые выяснили, за какое время слоны привыкают к следящим дронам

    28 ноября, 14:55
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Система
2 минуты назад
Sergo, согласен с тобою полностью..

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Система
4 минуты назад
И, вот ты наштырянный не хуже зели клоун. Сидел бы у себя в болтце и пил бы из лужице козлик И П.

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Nick Nicky
7 минут назад
у нас Бабушка делала такое "вино" из изюма ещё 50 лет назад. Назывался пьяный квас. Спирта там было примерно 12%. Но был очень сладкий. Почему так было

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Система
9 минут назад
Антошка,моцарт(гоблин недоделанный).Все кто умничает без основательно.Оскорбляя чью то работу.Сам на деле клоп, на теле того же Сереги и Свеланы..

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Игорь Коняшов
18 минут назад
Юры, Свинка, обратись за кормом по адресу) Твой хозяин вел самое большое число войн в 20-21 веках

Первый новый немецкий танк за десятилетия: представлен «Леопард 2A8»

Алекс Ф
36 минут назад
Serjo, Я так понял, что необходимо свободное перемещение персонала и оборудования по площадке, а значит, увы, отдельные вышки не подойдут. если

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
44 минуты назад
Геннадий, "Логично будет ускорить строительство стартовых комплексов на отечественном космодроме Восточный чем восстанавливать теперь уже

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Edil Edil
45 минут назад
Arkady, психический фактор народа, хотя не "патриотизм", все же более значим, чем роль главкома, который научился. Причины начальных потерь 9:1 были не

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Геннадий Матвеев
1 час назад
Логично будет ускорить строительство стартовых комплексов на отечественном космодроме Восточный чем восстанавливать теперь уже казахский

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
1 час назад
Алекс, звучит хорошо, но это отдельная ОКР (на кабине делают не одну операцию), и ее надо провести быстро. Это тоже сложно реализовать.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Руслан Гріцькевич
1 час назад
Serjo, главное чтобы солнечная энергетика не пострадала

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Руслан Гріцькевич
1 час назад
Shelove517, без солнца значит витамин Д не вырабатывается, он нужен для костей

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Aitneics Secniv
2 часа назад
Дождиков, Как у вас всё красиво расписано. Про крутейшие нейросети тоже пишут хвалебные статьи. И тексты они глубоко анализируют, и

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Sergo Groja
2 часа назад
Voldemar, это закон природы , выживет сильнейший. Тот кто способен обучаться и приспосабливаться к изменениям вокруг

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Sergo Groja
2 часа назад
gershon, мистика ! Никогда этого не будет. Очень много противоречий и скрытых желаний у человека , что бы такое было осуществимо. Да и кто будет решать

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Sergo Groja
2 часа назад
alik, вы видать не всё понимаете в искусственном интеллекте. Он помогает людям делать открытия , так как программа просчитывает очень множество

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Алекс, да принципе здравая идея. Можно по идее даже несколько автовышек, поставить эти деревянные кресты с запалами для двигателей.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Алекс Ф
3 часа назад
Serjo, с моей дилетантской точки зрения можно взять за основу имеющиеся стандарты строительных подвесных платформ. опасности работы с них для

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Sergo Groja
3 часа назад
Vladimir, всё это бред божий. Человек всегда стремился к добру к богу. И что из этого вышло? Всю историю человечества драки войны , крестовые походы и т.д.

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Sergo Groja
3 часа назад
Alex, вы сильно всё мюидеализмруте , Нам производитель не будет продавать товар. Ему проще всё отгружать со склада оптом. Там действует гибкая

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно