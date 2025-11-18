Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Марсианский аппарат помог ЕКА десятикратно повысить точность расчета траектории новой межзвездной кометы

Комету 3I/ATLAS открыли 1 июля 2025 года. С тех пор астрономы всего мира работали над предсказанием ее движения. Марсианский аппарат Европейского космического агентства помог десятикратно улучшить точность предсказания траектории межзвездного объекта.

Марсианская и юпитерианская миссии ЕКА наблюдают комету 3I/ATLAS / © ESA

До сентября исследователи определяли местоположение и траекторию 3I/ATLAS, опираясь на наземные телескопы. Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) помог улучшить точность предсказания положения кометы в десять раз.

В октябре комета пролетела в относительной близости от Марса. Наибольшего сближения — примерно 29 миллионов километров — 3I/ATLAS достигла 3 октября. В период с 1 по 7 октября зонд ExoMars TGO направил свои приборы на межзвездный объект с орбиты Марса.

Использовать марсианский орбитальный аппарат для уточнения пути кометы оказалось не так просто. Инженеры изначально разработали инструмент CaSSIS для наблюдения за близкой поверхностью Марса в высоком разрешении. Но на этот раз камера, нацеленная на небо над Марсом, должна была поймать далекую комету. Астрономам, привыкшим определять траектории астероидов и комет, пришлось учитывать особое положение космического аппарата.

Эфемериды (таблицы небесных координат астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени) 3I/ATLAS и точность прогнозов зависели от учета положения зонда ExoMars TGO. Это потребовало совместной работы нескольких команд и партнеров Европейского космического агентства. Некоторые погрешности иногда можно не учитывать, но в этот раз их пришлось максимально сократить и добиться наивысшей возможной точности.

Астрономы впервые официально передали в базу данных Minor Planet Center (MPC) астрометрические измерения кометы 3I/ATLAS, полученные с космического аппарата, находящегося на орбите другой планеты. Эта база данных — центральный информационный центр для наблюдений за астероидами и кометами. Она оптимизирует данные, собранные различными телескопами, радиолокационными станциями и космическими кораблями.

Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter наблюдает за кометой 3I/ATLAS / © ESA

В Европейском космическом агентстве подчеркнули, что хотя 3I/ATLAS не представляет угрозы, наблюдение за ней стало ценным упражнением для планетарной защиты. Агентство регулярно отслеживает околоземные астероиды и кометы, рассчитывая их орбиты, чтобы при необходимости дать предупреждения.