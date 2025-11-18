Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Марсианский аппарат помог ЕКА десятикратно повысить точность расчета траектории новой межзвездной кометы
Комету 3I/ATLAS открыли 1 июля 2025 года. С тех пор астрономы всего мира работали над предсказанием ее движения. Марсианский аппарат Европейского космического агентства помог десятикратно улучшить точность предсказания траектории межзвездного объекта.
До сентября исследователи определяли местоположение и траекторию 3I/ATLAS, опираясь на наземные телескопы. Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) помог улучшить точность предсказания положения кометы в десять раз.
В октябре комета пролетела в относительной близости от Марса. Наибольшего сближения — примерно 29 миллионов километров — 3I/ATLAS достигла 3 октября. В период с 1 по 7 октября зонд ExoMars TGO направил свои приборы на межзвездный объект с орбиты Марса.
Использовать марсианский орбитальный аппарат для уточнения пути кометы оказалось не так просто. Инженеры изначально разработали инструмент CaSSIS для наблюдения за близкой поверхностью Марса в высоком разрешении. Но на этот раз камера, нацеленная на небо над Марсом, должна была поймать далекую комету. Астрономам, привыкшим определять траектории астероидов и комет, пришлось учитывать особое положение космического аппарата.
Эфемериды (таблицы небесных координат астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени) 3I/ATLAS и точность прогнозов зависели от учета положения зонда ExoMars TGO. Это потребовало совместной работы нескольких команд и партнеров Европейского космического агентства. Некоторые погрешности иногда можно не учитывать, но в этот раз их пришлось максимально сократить и добиться наивысшей возможной точности.
Астрономы впервые официально передали в базу данных Minor Planet Center (MPC) астрометрические измерения кометы 3I/ATLAS, полученные с космического аппарата, находящегося на орбите другой планеты. Эта база данных — центральный информационный центр для наблюдений за астероидами и кометами. Она оптимизирует данные, собранные различными телескопами, радиолокационными станциями и космическими кораблями.
В Европейском космическом агентстве подчеркнули, что хотя 3I/ATLAS не представляет угрозы, наблюдение за ней стало ценным упражнением для планетарной защиты. Агентство регулярно отслеживает околоземные астероиды и кометы, рассчитывая их орбиты, чтобы при необходимости дать предупреждения.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Исследователи успешно выделили биомолекулу рибонуклеиновой кислоты из мышечной ткани и кожи шерстистого мамонтенка Юка, которого ранее нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке России. В обычных условиях после смерти особи РНК распадается за считаные часы, а в описываемом случае она смогла просуществовать 40 тысяч лет. Однако главный сюрприз ждал ученых позже, когда они решили уточнить давний вопрос о мамонтенке.
Анализ древней ДНК выявил, что популяции собак и людей мигрировали вместе по Евразии на протяжении тысячелетий. Такая тесная связь говорит о глубоких культурных узах и подтверждает, что собаки были неотъемлемой частью человеческих обществ.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
