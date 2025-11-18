  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 ноября, 11:51
Рейтинг: +100
Посты: 301

Марсианский аппарат помог ЕКА десятикратно повысить точность расчета траектории новой межзвездной кометы

Комету 3I/ATLAS открыли 1 июля 2025 года. С тех пор астрономы всего мира работали над предсказанием ее движения. Марсианский аппарат Европейского космического агентства помог десятикратно улучшить точность предсказания траектории межзвездного объекта.

# ESA
# астрономия
# ЕКА
# кометы
# технологии
Марсианская и юпитерианская миссии ЕКА наблюдают комету 3I/ATLAS / © ESA
Марсианская и юпитерианская миссии ЕКА наблюдают комету 3I/ATLAS / © ESA

До сентября исследователи определяли местоположение и траекторию 3I/ATLAS, опираясь на наземные телескопы. Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) помог улучшить точность предсказания положения кометы в десять раз.

В октябре комета пролетела в относительной близости от Марса. Наибольшего сближения — примерно 29 миллионов километров — 3I/ATLAS достигла 3 октября. В период с 1 по 7 октября зонд ExoMars TGO направил свои приборы на межзвездный объект с орбиты Марса. 

Использовать марсианский орбитальный аппарат для уточнения пути кометы оказалось не так просто. Инженеры изначально разработали инструмент CaSSIS для наблюдения за близкой поверхностью Марса в высоком разрешении. Но на этот раз камера, нацеленная на небо над Марсом, должна была поймать далекую комету. Астрономам, привыкшим определять траектории астероидов и комет, пришлось учитывать особое положение космического аппарата.

Эфемериды (таблицы небесных координат астрономических объектов, вычисленных через равные промежутки времени) 3I/ATLAS и точность прогнозов зависели от учета положения зонда ExoMars TGO. Это потребовало совместной работы нескольких команд и партнеров Европейского космического агентства. Некоторые погрешности иногда можно не учитывать, но в этот раз их пришлось максимально сократить и добиться наивысшей возможной точности.

Астрономы впервые официально передали в базу данных Minor Planet Center (MPC) астрометрические измерения кометы 3I/ATLAS, полученные с космического аппарата, находящегося на орбите другой планеты. Эта база данных — центральный информационный центр для наблюдений за астероидами и кометами. Она оптимизирует данные, собранные различными телескопами, радиолокационными станциями и космическими кораблями.

Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter наблюдает за кометой 3I/ATLAS / © ESA
Зонд ExoMars Trace Gas Orbiter наблюдает за кометой 3I/ATLAS / © ESA

В Европейском космическом агентстве подчеркнули, что хотя 3I/ATLAS не представляет угрозы, наблюдение за ней стало ценным упражнением для планетарной защиты. Агентство регулярно отслеживает околоземные астероиды и кометы, рассчитывая их орбиты, чтобы при необходимости дать предупреждения.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Ноя
900
Непарнокопытные: эволюция выносливых бегунов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Ноя
Бесплатно
От океана Нун до сибирских рек: мифологические представления о воде
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
750
Наступление Московского царства (первая половина XVI в.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Ноя
1000
Египетские пирамиды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
1100
Цена ошибки: космические катастрофы
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Как снимать объекты глубокого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Ноя
700
Окна памяти: нейробиология воспоминаний
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
17 ноября, 13:34
Игорь Байдов

Палеобиологи «добыли» древнейшую РНК из туши мамонтенка Юка

Исследователи успешно выделили биомолекулу рибонуклеиновой кислоты из мышечной ткани и кожи шерстистого мамонтенка Юка, которого ранее нашли в вечной мерзлоте на северо-востоке России. В обычных условиях после смерти особи РНК распадается за считаные часы, а в описываемом случае она смогла просуществовать 40 тысяч лет. Однако главный сюрприз ждал ученых позже, когда они решили уточнить давний вопрос о мамонтенке.

Палеонтология
# ДНК
# мамонты
# РНК
17 ноября, 10:08
Илья Гриднев

Древние геномы подтвердили совместные миграции людей и собак по Евразии

Анализ древней ДНК выявил, что популяции собак и людей мигрировали вместе по Евразии на протяжении тысячелетий. Такая тесная связь говорит о глубоких культурных узах и подтверждает, что собаки были неотъемлемой частью человеческих обществ.

Биология
# миграции
# палеогенетика
# собаки
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
14 ноября, 11:27
Илья Гриднев

Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.

История
# артефакты
# Древний Рим
# стекловарение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Последние новости:

  1. Выбросы в топливо: новая установка превращает дымовые газы в диметиловый эфир без промежуточных стадий

    18 ноября, 09:53

  2. Вблизи старого гиганта впервые запечатлели звезду-компаньона

    18 ноября, 07:52

  3. Электронный торнадо: как физики научились «читать» послания молекул в лазерном вихре

    17 ноября, 17:05

  4. Палеобиологи «добыли» древнейшую РНК из туши мамонтенка Юка

    17 ноября, 13:34
Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Имя Фамилия
16 минут назад
Елена, В мире существуют сотни, если не тысячи, подобных книг. И все они противоречат друг другу. Таким образом, истинной может быть только одна или

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Андрей Басенко
22 минуты назад
Недочетов много, но сама идея интересная.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Dmitriy Dorian
23 минуты назад
Иван, подождите, Березин как раз писал, что Маск не выдержит сроки и что китайцы там будут раньше и это хорошо для всей отрасли. Где там, кстати,

Отправка людей на Луну откладывается: SpaceX запланировала сдвиг сроков до конца 2028 года

Maxim Heavy
1 час назад
Елена, свет очей, адресочек напиши, к тебе машинка приедет и добрые ангелы в белом сопроводят тебя в райский санаторий.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
1 час назад
валерий, от всех смеющихся над Еленой. Ну ты почитай, что она пишет. Я понимаю перечитала фантастики да эзотерики, НО там же все, привет ромашки.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
1 час назад
Елена, это когда эзотерика стала продолжением религии??? Я так понимаю в вашем случае уже конечная?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
1 час назад
Елена, ...!?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Eduard Yakovlev
1 час назад
Никита, при этом ,на момент захвата , Теночтетлан был крупнейшим городом на Земле.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Николай Ковалев
1 час назад
Елена, да в виде топлива для марсоход например. Какой корпус из плутония? Вы ... ... ...!?

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Николай Ковалев
2 часа назад
Елена, может всё-же Плутоний!? Он кстати используется в радиоизотопных двигателях, как топливо. Его не используют для корпуса, ни где и ни как.

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Данила Ли
2 часа назад
Елена, ни капли не сомневался что есть ваши единомышленники, с таким же уровнем IQ, которые поставят дизлайки перечисляю их Ники, таких людей нужно

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Хасан Муслимов
2 часа назад
Farrux,амир Тимур не было тот время он посли чингизхан появились 😀

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Никита
2 часа назад
Михаил, справедливости ради у них империи были довольно маленькие

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Никита
2 часа назад
Римская империя дожила до 15 века, так что не верно

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Anton Zelenko
3 часа назад
валерий, ну тут стоит начать с того, что никаких нло нет, что делает несостоятельным все остальное чтиво, за которое тут так активно агиттирует

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Ilya Pronyashin
3 часа назад
Mei, потрудился на славу - заткнул ноунейма в интернете.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Sergey Gorovoy
3 часа назад
отлично, к сохранению! в комментах поржал над обидами/стенанием ватников - мол, ри/ussr/руссию - обидели несоразмерностью влияния пятна и его

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Eddy Forest
3 часа назад
Андрей, скорее всего тренировки звездного десанта сначала пройдут на сво … )))

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Ilya Pronyashin
3 часа назад
Mei, гугл открой, если не знаешь.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Ilya Pronyashin
3 часа назад
Михаил, а в африке едят людятины, просто все исследователи не вернулись, а так африка стала бы самой первой по мясу

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

