Инфографика: самые просматриваемые страницы Википедии в 2025 году
Самые посещаемые страницы Википедии за 2025 год демонстрируют пестрое сочетание политики, индустрии развлечений и вечных тем, неизменно вызывающих любопытство. Этот список вновь подтверждает статус Википедии как крупнейшего мирового центра знаний — даже несмотря на появление новых конкурентов, таких как Grokpedia Илона Маска.
Данные для рейтинга собраны компанией We Are Social. В статистику вошло общее количество просмотров страниц на всех языках за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года.
На первом месте оказался президент США Дональд Трамп — почти 69 миллионов просмотров. За ним следует Илон Маск с более чем 58 миллионами. Высокие позиции также заняли страницы, посвященные выборам президента США 2024 года и Камале Харрис, что отражает устойчивый мировой интерес к американской политике. Примечательно, что ChatGPT занял третье место, что подчеркивает продолжающееся общественное внимание к искусственному интеллекту и его влиянию на повседневную жизнь.
Как и прежде, медийные релизы вызвали мощные скачки посещаемости. Фильм студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» собрал более 28 миллионов просмотров, а новый документальный сериал Netflix «Монстры: История братьев Менендес» вновь привлек внимание к делу братьев Лайла и Эрика Менендес, осужденных три десятилетия назад за убийство собственных родителей.
Существуют страницы, популярность которых не угасает годами. Материалы о Второй мировой войне, а также списки «Умершие в 2024 году» и «Умершие в 2025 году» привлекли миллионы просмотров. Не теряют интереса и классические статьи вроде «Соединенные Штаты» и «Список президентов США».
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Ученые разобрались, как повышение температуры тела заставляет иммунные клетки двигаться к очагу воспаления. Этим «турборежимом» управляет двигательный белок миозин II, который при нагреве генерирует больше механической силы для передвижения.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
