Инфографика: самые просматриваемые страницы Википедии в 2025 году

Самые посещаемые страницы Википедии за 2025 год демонстрируют пестрое сочетание политики, индустрии развлечений и вечных тем, неизменно вызывающих любопытство. Этот список вновь подтверждает статус Википедии как крупнейшего мирового центра знаний — даже несмотря на появление новых конкурентов, таких как Grokpedia Илона Маска.

Инфографика: самые просматриваемые страницы Википедии в 2025 году / © Visual Capitalist

Данные для рейтинга собраны компанией We Are Social. В статистику вошло общее количество просмотров страниц на всех языках за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года.

На первом месте оказался президент США Дональд Трамп — почти 69 миллионов просмотров. За ним следует Илон Маск с более чем 58 миллионами. Высокие позиции также заняли страницы, посвященные выборам президента США 2024 года и Камале Харрис, что отражает устойчивый мировой интерес к американской политике. Примечательно, что ChatGPT занял третье место, что подчеркивает продолжающееся общественное внимание к искусственному интеллекту и его влиянию на повседневную жизнь.

Как и прежде, медийные релизы вызвали мощные скачки посещаемости. Фильм студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» собрал более 28 миллионов просмотров, а новый документальный сериал Netflix «Монстры: История братьев Менендес» вновь привлек внимание к делу братьев Лайла и Эрика Менендес, осужденных три десятилетия назад за убийство собственных родителей.

Существуют страницы, популярность которых не угасает годами. Материалы о Второй мировой войне, а также списки «Умершие в 2024 году» и «Умершие в 2025 году» привлекли миллионы просмотров. Не теряют интереса и классические статьи вроде «Соединенные Штаты» и «Список президентов США».