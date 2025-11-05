Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Энергокомпания ограничила подачу электричества подрядчику, который отвечает за строительство космодрома «Восточный»
В Амурской области ограничили электроснабжение стартового комплекса ракеты «Ангара». Поводом стали долги генподрядчика, отвечающего за стройку второй очереди космодрома «Восточный».
Дальневосточная энергетическая компания сократила поставки электричества на объекты ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Именно эта компания отвечает за строительство второй очереди космодрома «Восточный». Как отметила пресс-служба энергокомпании, долг подрядчика превысил 51 миллион рублей. Ограничения затронули, в том числе площадку космического ракетного комплекса «Ангара».
В энергокомпании объяснили сокращение поставок защитой интересов энергосистемы региона. Ее представители собираются обратиться в суд, чтобы ПСО «Казань» признали банкротом. Энергетики просили руководство строительной компании погасить задолженность, но требования игнорировались.
По словам исполнительного директора Дальневосточной энергетической компании Виталия Стороженко, в марте они уже отменяли ограничения, так как строители пообещали оплатить 24 миллиона рублей до 31 марта, но задолженность тогда не погасили. В октябре строительная компания пообещала оплатить 23,1 миллиона рублей, но вновь не выполнила обещание.
Глава дирекции по строительству «Восточного» Николай Новиков заявил «РИА Новости», что ограничения не помешали строительству стартового комплекса. Космодром, по его словам, также продолжил работу. Новиков добавил, что в ПСО «Казань» пообещали погасить долг до конца ноября.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Февраля, 2015
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
23 Января, 2014
Ужасная десятка: страшные инструменты прошлого
5 Декабря, 2014
10 культовых телефонов прошлого десятилетия
28 Февраля, 2021
Теломеры: невнятный секрет долголетия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии