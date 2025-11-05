Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Энергокомпания ограничила подачу электричества подрядчику, который отвечает за строительство космодрома «Восточный»

В Амурской области ограничили электроснабжение стартового комплекса ракеты «Ангара». Поводом стали долги генподрядчика, отвечающего за стройку второй очереди космодрома «Восточный».

«Ангара-А5» на стартовом комплексе космодрома «Восточный» / Наталья Бережная, «Роскосмос»

Дальневосточная энергетическая компания сократила поставки электричества на объекты ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Именно эта компания отвечает за строительство второй очереди космодрома «Восточный». Как отметила пресс-служба энергокомпании, долг подрядчика превысил 51 миллион рублей. Ограничения затронули, в том числе площадку космического ракетного комплекса «Ангара».

В энергокомпании объяснили сокращение поставок защитой интересов энергосистемы региона. Ее представители собираются обратиться в суд, чтобы ПСО «Казань» признали банкротом. Энергетики просили руководство строительной компании погасить задолженность, но требования игнорировались.

По словам исполнительного директора Дальневосточной энергетической компании Виталия Стороженко, в марте они уже отменяли ограничения, так как строители пообещали оплатить 24 миллиона рублей до 31 марта, но задолженность тогда не погасили. В октябре строительная компания пообещала оплатить 23,1 миллиона рублей, но вновь не выполнила обещание.

Глава дирекции по строительству «Восточного» Николай Новиков заявил «РИА Новости», что ограничения не помешали строительству стартового комплекса. Космодром, по его словам, также продолжил работу. Новиков добавил, что в ПСО «Казань» пообещали погасить долг до конца ноября.