Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 ноября, 13:47
3 ноября, 13:47
Посты: 260

Уход от религии сделал людей более либеральными 

Исследователи выяснили, что уходя от религии, люди начинали придерживаться более либеральных политических взглядов. Судя по всему, они изначально уходили от религии, и уже после этого становились более либеральными.

# Вера
# политические взгляды
# Психология
# религия
Кадр из фильма «Дурное воспитание» / © El Deseo S.A.
Кадр из фильма «Дурное воспитание» / © El Deseo S.A.

Группа исследователей из США выяснила, что люди, уходя из своей религии, зачастую, становятся политически либеральнее. Они начинают придерживаться взглядов, схожих со взглядами людей, которые никогда не были религиозными. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality.

Во время исследования ученые изучили концепцию «религиозного остатка» — идеи, что определенные аспекты прежней религии могут сохраниться у человека, даже если человек больше не отождествляет себя с этой верой. Предыдущая работа показала, что затяжные эффекты продолжают влиять на моральные ценности и потребительские привычки. Ушедшие из религии люди остаются ближе по взглядам к религиозным людям, нежели к тем, кто никогда не принадлежал к какой-либо вере. Исследователи хотели понять, касается ли эта закономерность политической ориентации. 

Религиозный и политический консерватизм зачастую связаны. Исследователи хотели понять, что произойдет с человеком, когда он прекратит быть религиозным. Ученые рассматривали три основные варианта: экс-верующие могли остаться консервативными; стать такими же либеральными, как те, кто никогда не был религиозным или же стать либеральнее людей, никогда не относящихся к религии.

Чтобы изучить эти предположения, ученые проанализировали данные восьми различных выборок в трех исследованиях, состоящих из нескольких частей. Первая часть состояла из шести поперечных анализов, дающих информацию на конкретный момент. В этих исследованиях участвовали 7089 взрослых из США, Нидерландов и Гонконга. Им предложили идентифицировать себя как религиозного, ранее религиозного или никогда не бывшего религиозным. Также участники должны были оценить свою политическую ориентацию по шкале от консервативной до либеральной.

В пяти из шести выборок результаты показали аналогичную картину. Ушедшие из религии сообщили о значительно более либеральных взглядах, нежели те, кто продолжает оставаться верующим. Зачастую политическая ориентация экс-верующих совпадала с ориентацией людей, которые никогда не были религиозными. Объединив все части исследования, авторы работы обнаружили, что ушедшие из религии были в среднем либеральнее, чем нынешние верующие. Однако они оказались либеральнее и тех, кто никогда не был религиозным. 

Чтобы понять, как эти изменения происходят во времени, исследователи изучили данные, отслеживающие одних и тех же людей на протяжении многих лет. Они анализировали данные Национального исследования молодежи и религии, основанного на репрезентативной выборке из 2071 американского подростка. Это позволило исследователям сравнить политические взгляды религиозных людей с теми, кто оставил религию и никогда не был религиозным.

Результаты этого исследования дали основания в пользу гипотезы «религиозного отхода» — предположению, что изменение религиозной идентичности приводит к изменению политических взглядов. Люди, которые перестали быть религиозными в молодости, заявляли о более либеральных политических взглядах по сравнению с теми, кто остался верующим. Однако их политические позиции не сильно отличались от тех, кто никогда не был религиозным.

В этом исследовании также не оказалось подтверждений гипотезе «угасания остаточного влияния» — предположения, что религиозный «остаток» со временем постепенно ослабевает. Переход к более либеральной позиции выглядел самостоятельным, четко выраженным изменением, связанным именно с отказом от религии.

В третьем исследовании ученые продолжили работу, используя набор данных проекта Family Foundations of Youth Development, во время которого наблюдали за 1857 подростками и молодыми взрослыми. Во время этого исследования религиозная идентичность и политическая ориентация измерялись несколько раз на разных этапах. Это позволило исследователям использовать статистические модели для изучения последовательности этих изменений. К примеру, ученые могли бы проверить, что было раньше: уход из религии или становление либеральных взглядов.

Результаты заключительного исследования подтвердили выводы предыдущих. Экс-верующие вновь имели более либеральные политические взгляды, схожие с позициями тех, кто никогда не был верующим. Также исследователи заметили, что зачастую изменения религиозной идентичности происходили раньше, чем смена политической ориентации. Получается, человек в начале уходил от религии, а затем его взгляды менялись. Обратная ситуация, когда политическая ориентация влияла на последующий отказ от религиозной идентичности, в этой выборке статистически значимой не была.

Исследователи отметили, что их работа имеет ряд ограничений. К примеру, в исследованиях использовался один обобщенный вопрос для оценки политической ориентации. Это может не отражать всю сложность политических взглядов. 

Хотя исследования проводили на протяжении нескольких лет, что позволяло видеть последовательность изменений, в его основе лежали наблюдения. Однако для подтверждения причинно-следственных связей нужны экспериментальные методы. Поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, что уход из религии приводит к либерализации взглядов. Признаки так называемой религиозной реактивности наблюдались только при объединении данных, собранных в один момент времени. Они могли быть связаны с возрастом участников или другими особенностями конкретной группы.

Несмотря на ограничения, совокупность исследований показывает, что многие люди, уходя от религии, приходили к более либеральным политическим взглядам. Это значит, что по мере снижения религиозности в разных странах могут меняться и политические настроения.

