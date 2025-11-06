  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 ноября, 20:51
Рейтинг: +94
Посты: 270

Армянское село Армаш на две недели превратилось в «кусочек Марса»

В Армении прошла «Марсианская имитационная миссия», ставшая частью «Крупнейшей аналоговой миссии» (World’s Biggest Analog). Ее проводили одновременно на 17 базах с 13 по 26 октября.

Сообщество
# Армения
# Марс
# миссия
# эксперимент
«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space
«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

Как рассказал в своем Telegram-канале космический инженер Марат Айрапетян, один из сегментов миссии — ASLI-25 — проходил в армянском селе Армаш. Место выбрали из-за его сходства с Марсом.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space
«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

Во время этапа в селе Армаш экипаж из трех космонавтов успел поработать в изоляции, исследовать местность, протестировать системы связи и попробовать питание. Айрапетян отметил, что лично он руководил локальным Центром управления полетами и обеспечивал связь с главным координационным центром, который находился в Вене.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space
«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

«Крупнейшая аналоговая миссия» — эксперимент, в котором принимали участие 17 баз из разных стран мира. Помимо Армении, площадки находились, в том числе в Австралии, Бразилии, Польше, Кении и США. Мероприятие проходило одновременно во всех точках.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space
«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

Участники имитировали жизнь на Марсе в течение двух недель, чтобы понять, как там сможет функционировать целое поселение. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Ноя
750
Деление клетки как основа передачи наследственной информации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Наивные вопросы: отвечают ученые
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Альтернативная сборка: какой могла быть жизнь на Земле
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Витамины: необходимые для жизни
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Озон — хрупкий защитник человечества
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Океаны вне Земли
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Выучить нельзя забыть: как работает наша память
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 ноября, 14:23
Юлия Трепалина

Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица

Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.

Психология
# искусственный интеллект
# нейросети
# память на лица
# распознавание лиц
# способность
6 ноября, 14:04
Илья Гриднев

Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

Археология
# майя
# Мезоамерика
# ритуалы
6 ноября, 07:23
Максим

Биологи объяснили длинные ноги жирафа наряду с длинной шеей

Высокое расположение сердца, обеспеченное длинными ногами, позволяет снизить кровяное давление и сэкономить энергию, необходимую для кровоснабжения мозга. Без этой адаптации жирафы не могли бы иметь двухметровую шею из-за критической нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Биология
# жирафы
# сердце
# эволюция
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Органы на заказ: как биофабрикация откроет путь к долголетию

    6 ноября, 16:47

  2. Наночастицы магнетита и титаната бария сделали стекло многофункциональным

    6 ноября, 15:31

  3. Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

    6 ноября, 14:04

  4. Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов

    6 ноября, 13:39
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Vadim Barandohin
19 минут назад
Всё это непроверяемо. Основанно только на легендах. У тех же англиков непрерывность существования королевского монетного двора можно подтвердить

Пять старейших компаний мира, которые продолжают успешно работать

Евгений Керель
19 минут назад
Интересная статья, только мощные длинные ноги наоборот помогают в борьбе с хищниками.

Биологи объяснили длинные ноги жирафа наряду с длинной шеей

Оля Сафина
1 час назад
Сергей, эти переходы бессмысленны, у женщины не отрастет пенис, а у мужчин не появится матка. Сделать трансплантацию конечно можно любого органа и

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Alexander Nazarov
3 часа назад
"...упоминается возможность продления трассы до Северодвинска' Что за бред?! Там всегда была отличная автодорога от Архангельска до Северодвинска

Белорусские инженеры предложили решение для транспортного развития островов Поморья

Алексей Мишарин
3 часа назад
На всякий случай предположу, что 3I/ATLAS может быть имитацией. Аналогично тем имитациям, которые у нас для детишек производят как игры, и игрушки.

Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» впервые запечатлел межзвездную комету 3I/ATLAS

алексей говоров
5 часов назад
Анатолий, батут ещё надо купить у китайцев, ибо при путине уже гвозди, галоши сплошь китайские.

Первый пуск лунной китайской ракеты и пилотируемого корабля запланировали на 2026 год

алексей говоров
5 часов назад
Куда они собираются, что янки что узкоглазые не имеют скафандра для Луны. Они строят ракеты, посадочные модули, испытывают двигатели, но кроме

Первый пуск лунной китайской ракеты и пилотируемого корабля запланировали на 2026 год

UltraNihilist UltraNihilist
5 часов назад
Ellias, вообще не извиняйтесь, это позорище для "научно-популярного" издания. В статье буквально 4 абзаца, уж как-то можно было проверить.

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину

Валерьян Махач
5 часов назад
Станислав, Куда ты едешь мальчик? От кушетки до холодильника за пивом? Тем более за Уралом тем более за байкалом, закон у тайги один тысячелетний-

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Валерьян Махач
5 часов назад
Триста, Не ломай кайф всепропальщику, у него уже под кроватью китаец сидит, Надо просто ему объяснить, что Тайга тысячи лет лечит себя огнём и

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Сергей Механик
5 часов назад
Оля, согласен, человеку сменить пол сложнее и самому не получится. Однако речь о том, что современный уровень медицины это позволяет. И случаи

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Олег Поротников
6 часов назад
А Россия, так и будем плестись в конце списка.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

aRTUR Ko
6 часов назад
Евгений, у меня такаяже фигня и тоже занимался долго фотографией, но запоминаю в основном лица симпатичных телочек

Ученые раскрыли секрет суперспособности людей запоминать и узнавать лица

Лиза Кузнецова
7 часов назад
Потому что держатся на базовых ценностях и традиции: деньги и религия.

Пять старейших компаний мира, которые продолжают успешно работать

Ar Ar
7 часов назад
1) вы бы определились речь об электроэнергии как у вас в тексте или первичной энергии. ( По ссылке об энергии, но там нужен доступ. А электроэнергии

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии

Дмитрий Гненный
7 часов назад
Denis, а у нас на украине зеленый клоун есть!

Рейтинг: 30 крупнейших стран-импортеров в мире

Ellias Crow
7 часов назад
я, конечно, ужасно извиняюсь, но -ться/-тся было бы неплохо проверять перед публикацией)

В европейской пещере обнаружили крупнейшую в мире паутину

Reed Toll
7 часов назад
Владимир, Этим нужно что бы штаты былми с нами на равных а наши 28 млн намерили к форуму- что бы пыль в глаза пускать- кругом одни фейки...

Инфографика: страны с крупнейшими запасами редкоземельных металлов

Николай Раевский
8 часов назад
Alex, охота заселиться на возможно огромную пустыню и умереть от жажды или попасть на жилую планету и мучительно помереть от местной хвори, от

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Николай Раевский
8 часов назад
А потом окажется что планета без атмосферы и воды, потому что их сдула звезда своими вспышками. Проходили, знаем.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно