Армянское село Армаш на две недели превратилось в «кусочек Марса»

В Армении прошла «Марсианская имитационная миссия», ставшая частью «Крупнейшей аналоговой миссии» (World’s Biggest Analog). Ее проводили одновременно на 17 базах с 13 по 26 октября.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

Как рассказал в своем Telegram-канале космический инженер Марат Айрапетян, один из сегментов миссии — ASLI-25 — проходил в армянском селе Армаш. Место выбрали из-за его сходства с Марсом.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

Во время этапа в селе Армаш экипаж из трех космонавтов успел поработать в изоляции, исследовать местность, протестировать системы связи и попробовать питание. Айрапетян отметил, что лично он руководил локальным Центром управления полетами и обеспечивал связь с главным координационным центром, который находился в Вене.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

«Крупнейшая аналоговая миссия» — эксперимент, в котором принимали участие 17 баз из разных стран мира. Помимо Армении, площадки находились, в том числе в Австралии, Бразилии, Польше, Кении и США. Мероприятие проходило одновременно во всех точках.

«Марсианская имитационная миссия» в армянском селе Армаш / © Марат Айрапетян, pro_space

Участники имитировали жизнь на Марсе в течение двух недель, чтобы понять, как там сможет функционировать целое поселение.