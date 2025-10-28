Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутниковая съемка HEO Robotics раскрыла детали конструкции китайского экспериментального космического аппарата
Австралийская компания HEO Robotics получила и проанализировала изображения китайского спутника Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7), сделанные незадолго до его повторного входа в атмосферу Земли, и выявила ранее неизвестные детали конструкции аппарата.
Спутник XJY-7, созданный Китайской академией космической технологии (CAST), запустили в декабре 2020 года. На орбиту его вывела ракета Long March 8. Формально спутник описывали как экспериментальный аппарат для отработки новых технологий, но подробности миссии не раскрывались — единственным намеком стало изображение спутника, опубликованное китайской стороной после вывода на орбиту.
Недавно HEO Robotics, специализирующаяся на съемке спутников из космоса, представила новые данные о китайском аппарате. По информации компании, на борту XJY-7 установлена антенна радиолокатора с синтезированной апертурой и крупная развертываемая радиолокационная тарелка.
«HEO смогла подтвердить ключевые особенности спутника XJY-7 после многократных наблюдений. Мы зафиксировали развернутую радарную антенну, а также заметили, что для поддержания энергоснабжения аппарат был вынужден поворачивать весь корпус, поскольку его солнечные панели закреплены неподвижно», — сообщили в компании.
Кроме того, HEO провела несколько одновременных наблюдений двумя спутниками, что позволило получить практически полный снимок XJY-7 в определенный момент времени и составить детализированную трехмерную модель аппарата на основе множества 2D-кадров, снятых под разными углами.
В компании отметили, что подобные исследования помогают «закрыть пробел» в понимании внешнего вида, поведения и назначения многих спутников, включая те, чьи характеристики официально не раскрываются.
HEO Robotics уже провела около 4000 съемок космических аппаратов на низкой орбите и планирует расширить деятельность до геостационарного пояса. За последние годы ее технологии заметно продвинулись — улучшились сенсоры, программное обеспечение и методы обработки изображений.
После запуска XJY-7 находился на солнцесинхронной орбите, а 16 октября 2025 года, по данным астронома Марко Лангбрука, вошел в атмосферу над Канарскими островами и, вероятно, сгорел при падении.
