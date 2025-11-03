Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

От китайского жареного риса до сенегальского джолофа: рейтинг стран по потреблению риса

Рис присутствует почти в каждом национальном блюде мира. Несмотря на то что он представляет собой основным продуктом питания во многих странах, уровень потребления риса сильно различается.

Страны-лидеры по потреблению риса на душу населения / © World Visualized

Новая инфографика созданная на основе данных WorldStats показывает, что лидером по потреблению риса на душу населения является Мьянма — 278,97 килограмма на человека в год.

За ней следуют Коморы (274,51 килограмма), Гамбия (256,4 килограмма), Камбоджа (247,54 килограмма) и Бангладеш (246,85 килограмма). Замыкают первую десятку Вьетнам, Лаос, Филиппины, Шри-Ланка и Индонезия.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2024 году мировое потребление риса составило около 522 миллионов тонн, что отражает стабильный спрос, несмотря на высокие цены. Прогноз на 2025/26 годы указывает на новый рост, особенно в субсахарской Африке, где ожидается дальнейшее увеличение потребления.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозируют рост глобального производства риса. По оценке USDA, общая выработка может достичь 541,6 миллионов тонн (в переработанном виде), чему способствуют рост урожайности в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Мировая торговля рисом может увеличиться почти до 60 миллионов тонн, чему в значительной степени способствуют расширяющиеся экспорты Индии.