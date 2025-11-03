Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
От китайского жареного риса до сенегальского джолофа: рейтинг стран по потреблению риса
Рис присутствует почти в каждом национальном блюде мира. Несмотря на то что он представляет собой основным продуктом питания во многих странах, уровень потребления риса сильно различается.
Новая инфографика созданная на основе данных WorldStats показывает, что лидером по потреблению риса на душу населения является Мьянма — 278,97 килограмма на человека в год.
За ней следуют Коморы (274,51 килограмма), Гамбия (256,4 килограмма), Камбоджа (247,54 килограмма) и Бангладеш (246,85 килограмма). Замыкают первую десятку Вьетнам, Лаос, Филиппины, Шри-Ланка и Индонезия.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2024 году мировое потребление риса составило около 522 миллионов тонн, что отражает стабильный спрос, несмотря на высокие цены. Прогноз на 2025/26 годы указывает на новый рост, особенно в субсахарской Африке, где ожидается дальнейшее увеличение потребления.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозируют рост глобального производства риса. По оценке USDA, общая выработка может достичь 541,6 миллионов тонн (в переработанном виде), чему способствуют рост урожайности в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Мировая торговля рисом может увеличиться почти до 60 миллионов тонн, чему в значительной степени способствуют расширяющиеся экспорты Индии.
В среднем человек зевает от семи до двадцати трех раз в день. Ученые Пермского Политеха рассказали, что происходит в этот момент с организмом, на кого не распространяется «заразительное» действие, как его эффект меняется в зависимости от наличия стресса, головной боли, сонливости и скуки и почему связь зевоты, нехватки воздуха и терморегуляции вторична.
Новый эксперимент американских исследователей не подтвердил выводы некоторых прошлых работ о том, что образы безумных ученых подрывают доверие детей к представителям науки.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Международная команда ученых обнаружила в море Уэдделла ранее неизвестное место массового гнездования антарктических рыб Lindbergichthys nudifrons. Океанологи зафиксировали скопления более тысячи ухоженных гнезд, расположенных по сложным геометрическим узорам. Коллективное расселение помогает рыбам защищаться от хищников.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Мая, 2015
Как появились птицы?
13 Марта, 2016
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
21 Сентября, 2016
Допинг: быстрее, выше, сильнее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии