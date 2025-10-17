Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Очередная частная китайская космическая компания провела испытания двигателя собственной разработки
Частная китайская космическая компания Deep Blue Aerospace провела огневые испытания двигателя Thunder-RS. Он предназначен для ракеты-носителя Nebula-2.
Как сообщает SpaceLive, испытания продлились 20 секунд. Утверждается, что они прошли успешно. Двигатель развил тягу 130 тонн — это соответствует проектным характеристикам.
Во время тестов проверили все стадии работы реактивного двигателя: запуск, устойчивая работа и выключение. Тяга, соотношение компонентов топлива и температура узлов соответствовали заданным значениям.
Телеграм-канал «Техасский вестник», проанализировав видеозапись испытания, обратил внимание на некоторые нюансы. Вероятно, газоотвод не забетонировали правильно, из-за чего испытания сопровождались своеобразными визуальными эффектами. Струя газа, сталкиваясь с поверхностью грунта, поднимала в воздух столбы земли и пыли.
Турбоагрегатная установка на записи замазана, но авторы канала предположили, что двигатель использует стандартный открытый цикл с газогенератором. Сам поток газа при этом идет нестабильно.
Nebula-2 — будущая многоразовая ракета-носитель, которая должна стать более мощной версией Nebula-1. Концептуально она похожа на Falcon 9, но немного больше по массе.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
Какие факторы обеспечили широкую популярность новомодному лакомству? Мнением на этот счет поделился профессор экспериментальной психологии из Оксфордского университета Чарлз Спенс. На его счету более 1200 научных статей и 16 книг, в том числе международный бестселлер «Гастрофизика: новая наука о питании», в которой автор объяснил, как наши ожидания, мозг и другие чувства влияют на восприятие вкуса и удовольствие от еды.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
