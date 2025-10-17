Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Очередная частная китайская космическая компания провела испытания двигателя собственной разработки

Частная китайская космическая компания Deep Blue Aerospace провела огневые испытания двигателя Thunder-RS. Он предназначен для ракеты-носителя Nebula-2.

Скриншот из видеозаписи огневых испытаний двигателя Thunder-RS / © Deep Blue Aerospace

Как сообщает SpaceLive, испытания продлились 20 секунд. Утверждается, что они прошли успешно. Двигатель развил тягу 130 тонн — это соответствует проектным характеристикам.

Во время тестов проверили все стадии работы реактивного двигателя: запуск, устойчивая работа и выключение. Тяга, соотношение компонентов топлива и температура узлов соответствовали заданным значениям.

Огневые испытания двигателя Thunder-RS / © Deep Blue Aerospace

Телеграм-канал «Техасский вестник», проанализировав видеозапись испытания, обратил внимание на некоторые нюансы. Вероятно, газоотвод не забетонировали правильно, из-за чего испытания сопровождались своеобразными визуальными эффектами. Струя газа, сталкиваясь с поверхностью грунта, поднимала в воздух столбы земли и пыли.

Турбоагрегатная установка на записи замазана, но авторы канала предположили, что двигатель использует стандартный открытый цикл с газогенератором. Сам поток газа при этом идет нестабильно.

Nebula-2 — будущая многоразовая ракета-носитель, которая должна стать более мощной версией Nebula-1. Концептуально она похожа на Falcon 9, но немного больше по массе.