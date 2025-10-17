  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 октября, 22:19
Рейтинг: +80
Посты: 219

Очередная частная китайская космическая компания провела испытания двигателя собственной разработки

Частная китайская космическая компания Deep Blue Aerospace провела огневые испытания двигателя Thunder-RS. Он предназначен для ракеты-носителя Nebula-2.

Сообщество
# Deep Blue Aerospace
# Китай
# огневые испытания
# ракеты
Скриншот из видеозаписи огневых испытаний двигателя Thunder-RS / © Deep Blue Aerospace 
Скриншот из видеозаписи огневых испытаний двигателя Thunder-RS / © Deep Blue Aerospace 

Как сообщает SpaceLive, испытания продлились 20 секунд. Утверждается, что они прошли успешно. Двигатель развил тягу 130 тонн — это соответствует проектным характеристикам.

Во время тестов проверили все стадии работы реактивного двигателя: запуск, устойчивая работа и выключение. Тяга, соотношение компонентов топлива и температура узлов соответствовали заданным значениям.

Огневые испытания двигателя Thunder-RS / © Deep Blue Aerospace 

Телеграм-канал «Техасский вестник», проанализировав видеозапись испытания, обратил внимание на некоторые нюансы. Вероятно, газоотвод не забетонировали правильно, из-за чего испытания сопровождались своеобразными визуальными эффектами. Струя газа, сталкиваясь с поверхностью грунта, поднимала в воздух столбы земли и пыли.

Турбоагрегатная установка на записи замазана, но авторы канала предположили, что двигатель использует стандартный открытый цикл с газогенератором. Сам поток газа при этом идет нестабильно.

Nebula-2 — будущая многоразовая ракета-носитель, которая должна стать более мощной версией Nebula-1. Концептуально она похожа на Falcon 9, но немного больше по массе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космонавтика в лицах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции
ВДНХ
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Мечты о покорении космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
17 октября, 13:43
Юлия Трепалина

Профессор психологии назвал факторы успеха дубайского шоколада

Какие факторы обеспечили широкую популярность новомодному лакомству? Мнением на этот счет поделился профессор экспериментальной психологии из Оксфордского университета Чарлз Спенс. На его счету более 1200 научных статей и 16 книг, в том числе международный бестселлер «Гастрофизика: новая наука о питании», в которой автор объяснил, как наши ожидания, мозг и другие чувства влияют на восприятие вкуса и удовольствие от еды.

Психология
# пищевая промышленность
# популярность
# сладости
# социальные сети
# шоколад
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

    17 октября, 22:00

  2. Климатологи предсказали Сахаре дождливое будущее

    17 октября, 15:31

  3. Искусственный интеллект научили смотреть на проблему под разными углами

    17 октября, 14:45

  4. Профессор психологии назвал факторы успеха дубайского шоколада

    17 октября, 13:43
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

1 2
37 минут назад
А почему "оживление растительности будет кратковременным"? Климатологи назвали конкретную причину?

Климатологи предсказали Сахаре дождливое будущее

Oleg Osmanov
40 минут назад
Вы что , там гравитации нет ,плюс космическая радиация если в перспективе лет через 50 100лет когда создадут более продвинутых роботов они создадут

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Max Nizhegorodov
46 минут назад
Марс гораздо сложнее терраформировать, чем сделать нежилые районы Земли жилыми. Но с другой стороны, Земле однозначно полегчает, если люди

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Фима Собак
52 минуты назад
Bob, Гугл есть.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Фима Собак
53 минуты назад
Shahin, причём одно к другому? Вон, мусульмане утверждают, что и Иса и все пророки до него были мусульманами. Логика где что у них, что у тебя?!

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Иван Колупаев
57 минут назад
Dmitriy, да ладно высказываться у себя на кухне никто не запретит да и в соцсетях как видим еще много кого не запретили. Достаточно здесь по коментам

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Сяоми Редми
1 час назад
Другой вопрос - зачем. Лучше терраформировать красную планету, создав на ней атмосферу. Правда для этого понадобится ~150 лет... Но зато атмосфера

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Dmitriy Dorian
1 час назад
Станислав, вот до чего нам точно нет дела, так это до Станислава Поплавского :) Поскольку, согласно Декарту, Станислав просто не существует.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Dmitriy Dorian
1 час назад
Школьная, оранжевые вина делают во дворах? Вы уверены?

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Dmitriy Dorian
1 час назад
Smart, скорее, по бокалу каждый день. Употребление в пятницу у них не в культурном коде.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Dmitriy Dorian
1 час назад
Георгий, вы можете предоставить какие-то данные исследований, аналитику?

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Bob
2 часа назад
Я слышал про Урарту, но никогда не слышал про государство Великая Армения!

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

сергей Cобакин
2 часа назад
Георгий, Во Франции наибольший процент мусульман в Европе,но там как раз и пьют вина больше вмего.Ваш довод несостоятелен.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Мкртич Шахбазян
2 часа назад
Опять Азерам ЖАБА давит, вить у них не истории, не родословии нет, а есть подаренная земля Российской омперией, которое по ходу скоро отберут, и кем

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Кирилл Кириллов
2 часа назад
Дмитрий, я считаю что официально признанные границы (в т.ч. путиным лично) неприкосновенными. Поэтому аннексия Крыма не может считаться законной,

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Кирилл Кириллов
2 часа назад
Konstantin, а какое дело рф к внутренним делам в Украине?Притом, что рф причастна к началу войны ещё с 2014 года

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

T V
3 часа назад
Поясните, пожалуйста, для далёкого от темы: если речь идёт о том, что реактор нарабатывает больше делящегося материала, чем использует, то почему

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Михаил Федоренко
3 часа назад
Боровик, которые бурят. Педераст не даёт писать

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Михаил Федоренко
3 часа назад
Че за бред, типа РФ активно развивается геологоразведку. В РФ она давно умерла а деньги успешно пилят ВУЗЫ, которые кастрированные. У них нет ни

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Сергей Механик
4 часа назад
Константин, ваша аналогия не корректна и пример не удачный. Понимаю, что вы не отступитесь от своей позиции ради принципа. Однако развивать тему

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно