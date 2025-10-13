Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта Европейского союза и стран-кандидатов

Европейский союз — экономическое и политическое объединение. В его состав входит 27 стран. Карта наглядно показывает, какие страны являются частью Евросоюза, какие хотят вступить, а каким это не интересно.

Последней страной, вступившей в Евросоюз, оказалась Хорватия. Это произошло еще в 2013 году в рамках шестого расширения.

Присоединение к Евросоюзу не обязывает страну становиться частью Шенгенской зоны — это разные организации. К примеру, Ирландия — член Евросоюза — не подписала Шенгенское соглашение. Страны не обязаны также становиться частью зоны евро. Дания и Швеция на референдуме решили сохранить свои валюты.

Некоторые страны отказались стать частью Европейского союза. Это Швейцария, Норвегия и Исландия. Однако они входят в Шенгенскую зону. Великобритания — единственное государство, которое вышло из ЕС. В 2016 году во время референдума за выход из Евросоюза проголосовали 51,9%.

Вступление в Евросоюз — зачастую процесс длительный. К примеру, Босния и Герцеговина подала заявку на членство в 2016 году, но стала кандидатом лишь в 2022 году.

Помимо Боснии и Герцеговины статус кандидата имеют Турция, Грузия, Черногория, Сербия, Северная Македония, Албания, Молдова и Украина. Турция и вовсе подала заявку в 1987 году, а страной кандидатом стала в 1999 году. Войти в Евросоюз страна не смогла до сих пор.

Косово — еще один потенциальный кандидат. Оно подало заявку на членство в 2022 году. Однако не все страны Европейского союза признают Косово отдельной страной.