Blue Origin начала подготовку ракеты New Glenn к марсианской миссии
Утром 8 октября сотрудники компании Blue Origin вывезли первую ступень ракеты New Glenn на стартовую площадку на станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде — началась завершающая стадия подготовки ко второму полету тяжелой ракеты.
Компания опубликовала видео выката ступени на стартовый комплекс № 36, однако не сообщила точную дату запуска. В ходе грядущей миссии планируется вывести на орбиту два малых спутника, которые отправятся к Марсу. Эти одинаковые аппараты, предназначенные для изучения солнечного ветра у Красной планеты, известны под общим названием ESCAPADE.
По данным источников, ориентировочное окно запуска — с 9 по 11 ноября, при условии, что все предстартовые операции, включая огневые испытания первой ступени, пройдут успешно.
Blue Origin возлагает большие надежды на второй полет New Glenn. Компания намерена вернуть и повторно использовать первую ступень. Согласно оценкам инженеров, вероятность успешной посадки первой ступени на морскую платформу составляет около 75%.
Во время первого запуска New Glenn в январе этого года ракета вывела полезную нагрузку на орбиту, но первая ступень была потеряна. Blue Origin почти не раскрыла подробностей о причинах — известно лишь, что произошел сбой в работе двигательной установки.
Для сравнения, SpaceX со своей Falcon 9 проделала долгий путь к успеху. Первая попытка управляемого спуска состоялась лишь на шестом запуске в сентябре 2013 года, а контролируемую посадку удалось выполнить на девятом. Попытка посадки на беспилотное судно в январе 2015 года закончилась неудачей, и только на двадцатом запуске первая ступень ракеты впервые успешно села на сушу, а первая удачная морская посадка состоялась на 23-м старте — в апреле 2016-го.
SpaceX, разумеется, не пробовала сажать каждую первую ступень своей ракеты подряд — но дорога к надежному возвращению первой ступени оказалась усыпана ошибками и взрывами. Инженеры Blue Origin, среди которых есть бывшие сотрудники SpaceX, получили бесценный опыт от своих коллег. Тем не менее, полет совершенно новой ракеты и возвращение ее первой ступени остается невероятно сложной задачей.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
