Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin начала подготовку ракеты New Glenn к марсианской миссии

Утром 8 октября сотрудники компании Blue Origin вывезли первую ступень ракеты New Glenn на стартовую площадку на станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде — началась завершающая стадия подготовки ко второму полету тяжелой ракеты.

Первая ступень ракеты New Glenn / © Blue Origin

Компания опубликовала видео выката ступени на стартовый комплекс № 36, однако не сообщила точную дату запуска. В ходе грядущей миссии планируется вывести на орбиту два малых спутника, которые отправятся к Марсу. Эти одинаковые аппараты, предназначенные для изучения солнечного ветра у Красной планеты, известны под общим названием ESCAPADE.

По данным источников, ориентировочное окно запуска — с 9 по 11 ноября, при условии, что все предстартовые операции, включая огневые испытания первой ступени, пройдут успешно.

Blue Origin возлагает большие надежды на второй полет New Glenn. Компания намерена вернуть и повторно использовать первую ступень. Согласно оценкам инженеров, вероятность успешной посадки первой ступени на морскую платформу составляет около 75%.

Во время первого запуска New Glenn в январе этого года ракета вывела полезную нагрузку на орбиту, но первая ступень была потеряна. Blue Origin почти не раскрыла подробностей о причинах — известно лишь, что произошел сбой в работе двигательной установки.

Для сравнения, SpaceX со своей Falcon 9 проделала долгий путь к успеху. Первая попытка управляемого спуска состоялась лишь на шестом запуске в сентябре 2013 года, а контролируемую посадку удалось выполнить на девятом. Попытка посадки на беспилотное судно в январе 2015 года закончилась неудачей, и только на двадцатом запуске первая ступень ракеты впервые успешно села на сушу, а первая удачная морская посадка состоялась на 23-м старте — в апреле 2016-го.

SpaceX, разумеется, не пробовала сажать каждую первую ступень своей ракеты подряд — но дорога к надежному возвращению первой ступени оказалась усыпана ошибками и взрывами. Инженеры Blue Origin, среди которых есть бывшие сотрудники SpaceX, получили бесценный опыт от своих коллег. Тем не менее, полет совершенно новой ракеты и возвращение ее первой ступени остается невероятно сложной задачей.