Китай показал концепт тяжелого транспортного самолета нового поколения
Китайская авиационная промышленность представила концепт нового тяжелого транспортного самолета, который способен существенно расширить возможности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в глобальной логистике.
Согласно недавно опубликованной технической статье, на которую ссылается издание Interesting Engineering, самолет получит инновационную схему, где фюзеляж и крыло образуют единый несущий корпус. Это решение обеспечивает лучшую аэродинамику, больший внутренний объем и снижает расход топлива.
По данным статьи, самолет рассчитан на перевозку до 120 тонн полезной нагрузки, с максимальной взлетной массой около 470 тонн и дальностью полета 6 500 километров при полной загрузке.
Крейсерская скорость самолета составит более 1040 километров в час, что сопоставимо или превышает скорость крупных западных транспортников, таких как американский C-5 Galaxy.
Конструктивные особенности включают V-образное хвостовое оперение, стреловидные внешние секции крыла и двигатели, установленные на крыле для оптимизации воздушного потока и снижения сопротивления, направленные вверх законцовки крыла и измененная компоновка хвостового стабилизатора для повышения устойчивости и управляемости на всех режимах полета.
Проект предусматривает грузовой отсек длиной более 21 метра и высотой пять метров, способный перевозить до 117 единиц техники или 300 военнослужащих.
