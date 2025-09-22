Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Военные расходы стран мира в 2024 году
Инфографика наглядно показывает расходы на оборону 15 стран мира в 2024 году. Данные в разных источниках могут немного различаться. Вероятно, это может быть связано с методиками расчетов и изменениями курса валют.
Глобальные военные расходы в 2024 году достигли 2,7 триллионов долларов США. Такие данные приводит Организация Объединенных Наций.
Лидером по числу военных расходов в 2024 году стали Соединенные Штаты Америки, потратившие практически триллион долларов. Это больше трети мировых расходов на оборону.
Второе место по военным тратам занимает Китай — более 310 миллиардов долларов. В тройку также вошла Россия, военные расходы которой составили примерно 150 миллиардов долларов.
Следом идут Германия и Индия, нарастившие свои военные расходы на фоне геополитической напряженности. Расходы обеих стран превысили 80 миллиардов долларов.
В топ-10 стран по тратам на оборону вошли также Саудовская Аравия, Великобритания, Украина, Франция и Япония. В различных рейтингах Саудовская Аравия и Великобритания иногда меняются местами.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Путь через „долину смерти“ — это факт, с которым приходится мириться, и эту „долину“ нам необходимо преодолевать как можно быстрее»
Рейтинг колонизации Солнечной системы
Тьма над Европой: от варварских королевств к национальным государствам
От технологического суверенитета к продуктам будущего: интервью с Ильназом Зариповым
Весь состав атомного ледокольного флота России и СССР показали в одной инфографике
10 мифов из социальных сетей 2013 года
Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?
Внеземная архитектура: 9 проектов лунных колоний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии