Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Военные расходы стран мира в 2024 году

Инфографика наглядно показывает расходы на оборону 15 стран мира в 2024 году. Данные в разных источниках могут немного различаться. Вероятно, это может быть связано с методиками расчетов и изменениями курса валют.

Военные расходы стран мира в 2024 году / © the knowledge guy, YouTube

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли 2,7 триллионов долларов США. Такие данные приводит Организация Объединенных Наций.

Лидером по числу военных расходов в 2024 году стали Соединенные Штаты Америки, потратившие практически триллион долларов. Это больше трети мировых расходов на оборону.

Второе место по военным тратам занимает Китай — более 310 миллиардов долларов. В тройку также вошла Россия, военные расходы которой составили примерно 150 миллиардов долларов.

Следом идут Германия и Индия, нарастившие свои военные расходы на фоне геополитической напряженности. Расходы обеих стран превысили 80 миллиардов долларов.

В топ-10 стран по тратам на оборону вошли также Саудовская Аравия, Великобритания, Украина, Франция и Япония. В различных рейтингах Саудовская Аравия и Великобритания иногда меняются местами.