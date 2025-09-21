  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 сентября, 13:39
Microsoft обещает построить самый мощный в мире центр обработки данных ИИ

Microsoft обещает построить в Висконсине (США) самый мощный в мире центр обработки данных ИИ. Компания утверждает, что он будет в десять раз мощнее самого быстрого суперкомпьютера на сегодняшний день.

Центр обработки данных ИИ Microsoft в Висконсине / © Microsoft
Центр обработки данных ИИ Microsoft в Висконсине / © Microsoft

В основу центра лягут сотни тысяч графических процессоров Nvidia. Их соединят таким количеством оптоволокна, которого хватит, чтобы четыре раза обернуть вокруг планеты. Так компания готовится к обучению передовых моделей следующего поколения.

По словам президента Microsoft Брэда Смита, на 90% центр будет охлаждаться с помощью замкнутой системы циркуляции жидкости без потери воды в процессе работы. Еще 10% будет охлаждаться с помощью поступающего снаружи воздуха. Смит утверждает, что предполагаемое потребление воды центром будет сравнимо с годовым потреблением одного ресторана.

Также компания собирается заранее покупать энергию, чтобы избежать повышения цен. Microsoft утверждает, что уравновесит каждый киловатт-час из ископаемых источников таким же объемом возобновляемой энергии, возвращенной в сеть. Технологический гигант строит новую солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт.

Компания вложит в проект более семи миллиардов долларов. Microsoft откроет первый объект в начале 2026 года, второй — через три года.

