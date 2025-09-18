Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Tesla скрыла подробности трех аварии с участием Robotaxi
Автомобилестроительная компания Илона Маска пыталась утаить подробности трех аварий с участием ее беспилотных электромобилей сервиса Robotaxi (роботакси), в Остине (Техас) — несмотря на то, что служба работает всего два месяца и располагает небольшим автопарком.
Согласно распоряжению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), автопроизводители обязаны в течение пяти дней после получения информации сообщать в ведомство о любых ДТП с участием их систем автономного вождения или продвинутых систем помощи водителю.
Ранее Tesla регулярно возглавляла статистику аварий с системами помощи водителю второго уровня, но официально никогда не отчитывалась о сбоях в полностью автономных режимах — ведь до недавнего времени у компании просто не было сертифицированных систем уровня три–пять по классификации SAE International, которые уже относятся к полноценным автономным машинам.
Ситуация изменилась с запуском сервиса Robotaxi в Остине. Все три аварии произошли в июле — в первый месяц работы службы. В одном из случаев зафиксирована травма, классифицированная Tesla как «легкая». Никакого официального расследования инцидентов власти не начали — исходя из предоставленных Tesla данных.
Парк Robotaxi компании в Остине оценивается всего в 12 машин. При этом доступ к сервису имели лишь избранные пользователи — в основном акционеры и известные энтузиасты бренда, которые вряд ли будут открыто критиковать компанию.
В отличие от конкурентов, которые публикуют подробные описания аварий, Tesla скрывает почти всю информацию: в отчетах, направляемых в NHTSA, изымаются все детали, что делает невозможной оценку контекста происшествий и степени ответственности системы.
Даже с учетом того, что каждая поездка Robotaxi сопровождается «страхующим» водителем на переднем сиденье, готовым в любой момент остановить машину, аварии все равно происходят.
