F-22 установил рекорд дальности пуска ракеты AIM-120 AMRAAM
Американские ВВС сообщили об успешных испытаниях усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые завершились рекордным по дальности пуском с истребителя пятого поколения F-22.
Запуск состоялся на авиабазе Эглин во Флориде в конце 2024 года с участием F-22 Raptor. Испытания стали частью программы F3R, цель которой — повысить эффективность главного авиационного вооружения США и стран-НАТО.
Как отметил вице-президент оборонной компании Raytheon Джон Норман, достигнутый результат стал «значительным шагом вперед», хотя конкретные цифры — дальность, высота и скорость полета носителя — не раскрываются.
Модернизация включала обновленную систему наведения и новое программное обеспечение, позволяющее поражать более широкий спектр целей. При этом уменьшение размеров блока наведения дало возможность установить более мощный двигатель.
Точные характеристики новейшей модификации AMRAAM — AIM-120D-3 — остаются засекреченными. По открытым данным, в оптимальных условиях ее дальность может составлять порядка 185 километров, но проведенные испытания намекают на то, что этот предел мог быть существенно расширен.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
