F-22 установил рекорд дальности пуска ракеты AIM-120 AMRAAM

Американские ВВС сообщили об успешных испытаниях усовершенствованной ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые завершились рекордным по дальности пуском с истребителя пятого поколения F-22.

F-22 установил рекорд дальности пуска ракеты AIM-120 AMRAAM / © U.S. Air Force

Запуск состоялся на авиабазе Эглин во Флориде в конце 2024 года с участием F-22 Raptor. Испытания стали частью программы F3R, цель которой — повысить эффективность главного авиационного вооружения США и стран-НАТО.

Как отметил вице-президент оборонной компании Raytheon Джон Норман, достигнутый результат стал «значительным шагом вперед», хотя конкретные цифры — дальность, высота и скорость полета носителя — не раскрываются.

Модернизация включала обновленную систему наведения и новое программное обеспечение, позволяющее поражать более широкий спектр целей. При этом уменьшение размеров блока наведения дало возможность установить более мощный двигатель.

Точные характеристики новейшей модификации AMRAAM — AIM-120D-3 — остаются засекреченными. По открытым данным, в оптимальных условиях ее дальность может составлять порядка 185 километров, но проведенные испытания намекают на то, что этот предел мог быть существенно расширен.