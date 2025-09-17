Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
У крупнейшего космического корабля Northrop Grumman на пути к МКС возникли проблемы с двигателем
Дебютная миссия нового грузового космического корабля американской компании Northrop Grumman не избежала проблем.
Первый полет Cygnus XL столкнулся с неполадками в работе двигательной установки на орбите ранним утром 16 сентября, спустя два дня после запуска к Международной космической станции (МКС).
В результате, как сообщили представители NASA, Cygnus XL не сможет прибыть на станцию в среду, 17 сентября, как планировалось изначально; новая дата и время стыковки пока рассматриваются.
«Главный двигатель Cygnus XL отключился раньше запланированного во время двух импульсов, которые должны были поднять орбиту корабля для сближения со станцией, куда он должен доставить около пяти тонн полезной нагрузки», — сообщили в NASA. При этом специалисты подчеркнули, что все остальные системы корабля работают штатно.
Cygnus XL — это новейшая модификация грузового корабля Cygnus, который создан компанией Northrop Grumman. Cygnus — один из трех кораблей, обеспечивающих регулярное снабжение орбитального форпоста, наряду с кораблем Dragon компании SpaceX и российским «Прогрессом».
