Рейтинг крупнейших экономик мира по потреблению электроэнергии на душу населения
По мере развития стран потребление электроэнергии на душу населения растет, особенно в промышленных и городских районах.
Визуализация выше показывает, как распределяется энергопотребление в крупнейших экономиках мира и как эти показатели менялись за последние десятилетия. Данные взяты из Ember’s Electricity Data Explorer.
Канада лидирует: в 2024 году ее жители потребили 15 708 киловатт-часов на человека. Такой высокий уровень объясняется энергоемкой промышленностью — горнодобывающей отраслью, производством алюминия — и потребностями в отоплении зимой.
На втором месте — Соединенные Штаты с 12 741 киловатт-часа на человека. Здесь влияют разветвленная инфраструктура, активное использование кондиционеров и тяжелая промышленность.
Россия занимает пятую строчку рейтинга с 8 200 киловатт-часов на человека.
В Китае потребление выросло с 1 061 киловатт-часа в 2000 году до 7 097 киловатт-часа в 2024 году. Рост объясняется индустриализацией, урбанизацией и повышением уровня жизни. Сейчас Китай обгоняет Великобританию, Францию и даже Германию.
В Европе показатели средние: Германия — 5 984 киловатт-часа на человека, Великобритания — 4 590 киловатт-часов.
Развивающиеся страны отстают: Индия — 1 397 киловатт-часа, Мексика — 2 736 киловатт-часа на человека. По мере развития этих стран ожидается постепенный рост энергопотребления.
