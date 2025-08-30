Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: чат-боты используют Reddit в качестве основного источника для ответов на запросы

Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, постепенно становятся для людей одним из основных источников информации. Поэтому важно понимать, откуда нейросети берут данные.

Инфографика: Где AI получают данные / © SEMRush / Visual Capitalist

SEMRush изучил результаты поиска Google и сравнил их с режимом искусственного интеллекта Google (AIO), ChatGPT и Perplexity. Авторы проанализировали 5 тысяч ключевых слов и более 150 тысяч уникальных цитирований.

Исследователи заметили, что цитирование платформ искусственного интеллекта лишь частично пересекается с поиском Google. Хотя авторы обратили внимание на сходства между 10 лучшими органическими рейтингами Google и цитированием чат-ботов, совпадения варьировались в зависимости от платформы.

Perplexity сильно опирался на топ-10 Google, а ChatGPT имел больше пересечений с Bing, нежели с Google.

Reddit оказался основным источником цитирования для AIO, ChatGPT и Perplexity. Reddit, YouTube и Facebook встречались более чем в 68% результатов, которые модели показывали пользователям. Эти площадки появлялись в поиске значительно чаще сайтов официальных брендов.