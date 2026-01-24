  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
24 января, 15:45
Рейтинг: +149
Посты: 476

Топ-10 настолок для тех, кому интересна наука

Люди, увлеченные наукой, не только читают полезные статьи и книги, но и играют в настольные игры. Перед вами подборка настольных игр, которые отправят вас в далекое космическое путешествие, помогут почувствовать себя исследователем и весело провести время.

«SETI: Поиск внеземного разума» (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence), 2024 / © Reddit,  r/soloboardgaming
«SETI: Поиск внеземного разума» (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence), 2024 / © Reddit,  r/soloboardgaming

1. «Покорение Марса» (Terraforming Mars), 2016. Рейтинг BGG — 8,3

Действие игры Terraforming Mars разворачивается в 2400-х годах, когда ресурсы Земли окончательно исчерпались. Игроки становятся представителями корпораций и отправляются осваивать Марс.

Игроки управляют корпорациями, покупая и разыгрывая уникальные карты проектов, развивая производство, строя города и озеленяя Марс. Очки даются за вклад в терраформирование, достижения и развитие инфраструктуры.

Игра заканчивается, когда три глобальных параметра — температура, кислород, океан — достигают необходимого уровня. Побеждает игрок, получивший самый высокий рейтинг терраформирования.

Настольная игра «Покорение Марса» / © Hobby.am
Настольная игра «Покорение Марса» / © Hobby.am

2. Проект «Гайя» (Gaia Project), 2017. Рейтинг BGG — 8,4

Это экономическая стратегия про колонизацию космоса, созданная на базе «Терра Мистика».

Игрокам предстоит управлять одной из 14 фракций, которые могут жить лишь на подходящих планетах. Чтобы колонизировать другие планеты, необходимо терраформировать их под себя. Каждая фракция обладает уникальными навыками, поэтому для развития каждой группы необходима своя стратегия.

Игра заканчивается, когда все планеты исследованы. Побеждает тот, кто лучше всего освоил планеты и развил технологии.

Игра Проект «Гайя» / © Hobby.am 
Игра Проект «Гайя» / © Hobby.am 

3. «Eclipse. Второй рассвет галактики» (Eclipse: Second Dawn for the Galaxy), 2020. Рейтинг BGG — 8,4

Переработанная и обновленная версия стратегической игры Eclipse, вышедшей в 2011 году.

Игроки управляют межзвездной цивилизацией, конкурируя с противниками. Во время игры предстоит исследовать новые звездные системы, развивать технологии и строить космические корабли, с помощью которых ведутся войны.

Победить в игре можно разными способами. Выбирая стратегию, важно учитывать сильные и слабые стороны своего вида, не забывая про усилия других цивилизаций.

«Eclipse. Второй рассвет галактики» / © Тесера
«Eclipse. Второй рассвет галактики» / © Тесера

4. «Немизида» (Nemesis), 2018. Рейтинг BGG — 8,3

Настольная игра в жанре научно-фантастического хоррора. Игрокам предстоит управлять членами экипажа космического корабля, на котором появились враждебные пришельцы. Каждый персонаж обладает уникальным набором навыков, личной колодой карт и индивидуальным стартовым снаряжением.

Чтобы выжить на корабле, необходимо кооперироваться с другими, но иногда игроки могут мешать друг другу, преследуя личные цели.

Для победы необходимо выполнить одну из двух личных целей, которые выдаются игрокам в самом начале, а также вернуться живым на Землю. Если игрок погибает, он проигрывает.

Игра «Немизида» (Nemesis) / © Hobby.am
Игра «Немизида» (Nemesis) / © Hobby.am

5. «SETI: Поиск внеземного разума» (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence), 2024. Рейтинг BGG — 8,3

В настольной игре SETI игроки управляют научной организацией, которая исследует космос и ищет внеземную жизнь. 

Другие планеты и их спутники исследуются с помощью зондов. Игроки решают: приземлиться для сбора образцов или остаться на орбите для общего обзора. С помощью телескопов предстоит искать следы внеземных цивилизаций и новые экзопланеты, а также собирать данные для анализа на Земле.

У игроков есть возможность улучшать оборудование и использовать карты с дополнительными технологиями и бонусами. Каждая карта обладает уникальными эффектами, одновременно показывая реальные технологии, проекты и открытия. Игра длится пять раундов. Выигрывает тот, кто набрал больше всего очков.

Игра «SETI: Поиск внеземного разума» / © Hobby.am
Игра «SETI: Поиск внеземного разума» / © Hobby.am

6. «Экипаж: Погружение в бездну» (The Crew: Mission Deep Sea), 2021. Рейтинг BGG — 8,3

Команда игроков выполняет миссии глубоководной экспедиции в поисках затерянного континента. Каждая миссия — это новая головоломка, состоящая из уникальных задач. 

Игра похожа на традиционные карточные игры, но игроки почти не могут общаться друг с другом. 

В этой игре нет отдельного победителя. Побеждает команда, если смогла выполнить одну из 32 миссий, которые становятся сложнее по мере прохождения.

Игра «Экипаж: Погружение в бездну» / © Zvezda
Игра «Экипаж: Погружение в бездну» / © Zvezda

7. «Опустошение» (Voidfall), 2023. Рейтинг BGG — 8,5

«Опустошение» – стратегическая евро-игра, в которую можно играть самостоятельно, в кооперации с другими игроками или соревнуясь между собой. Игроки вместе сражаются с враждебной расой либо борются против друг друга за влияние в галактике.

В игре есть три цикла, каждый раз меняются правила и карты действий, с помощью которых можно развивать технологии, управлять населением и инфраструктурой, завоевывать сектора нового типа.

В боях побеждает тот, кто лучше подготовился и выбрал наиболее оптимальную стратегию. 

В соло или кооператвном варианте игроки побеждают, если смогли отразить угрозу. Если же игроки соревнуются между собой, побеждает игрок с наибольшим влиянием в галактике после трёх циклов.

Игра «Опустошение» (Voidfall) / © Crowd Games
Игра «Опустошение» (Voidfall) / © Crowd Games

8. «От моря до моря» (From Sea to Sea), 2025. Рейтинг BGG — 8,8

Действие настольной игры «От моря до моря» разворачивается в I веке до нашей эры. Управляя царем Тиграном II или его сыновьями, игроки должны объединить под властью Армении все 12 регионов, сопротивляясь растущему влиянию Рима.

Используя карты действий, игроки перемещают армии, ведут переговоры, сражаются за контроль над территориями и собирают ресурсы. 

Для победы необходимо стратегически планировать свои ходы, одновременно подавляя восстания, чтобы взять под контроль все 12 регионов, пока влияние Рима не усилилось.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am
Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

9. «Предел» (Arcs), 2024. Рейтинг BGG — 8,1

Тактическая космическая опера, в которой механика розыгрыша карт сочетается с элементами военной стратегии и дипломатии.

Игрокам предстоит попробовать себя в роли чиновников слабеющей империи, сражающихся за власть. В игре есть сражения, сбор ограниченных ресурсов, дипломатические интриги.

Каждый раунд строится вокруг розыгрыша карт, после чего игрок может выбрать действия, получить инициативу и объявить амбиции — цели, за выполнение которых начисляются очки. Бои происходят быстро, а защита зависит от флота и верного планирования. 

У настольной игры «Предел» есть базовая версия без дополнительных карт «Лидеры и Знания», которая подходит для обучения. Дополнительные карты делают игру интереснее и непредсказуемее.

Игра «Предел» (Arcs) / © Amazon
Игра «Предел» (Arcs) / © Amazon

10. ISS Vanguard, 2022. Рейтинг BGG — 8,4

В игре ISS Vanguard вы отправитесь в научно-фантастическое приключение на борту космического корабля, способного долететь в глубокий космос. Игра строится на основе истории, написанной Кшиштофом Пискорским (Tainted Grail), позволяя выбрать членов экипажа и сюжетные линии.

Игра разделена на две фазы: управление кораблем и исследование планеты. Во время первого этапа игроки выбирают пункт назначения корабля, исследуют технологии, создают снаряжение, набирают членов экипажа. 

На следующем этапе игроки высаживаются на планете, исследуют ее, собирают данные и ресурсы, стараясь успеть, пока не закончились припасы. Вернувшись на корабль, команда изучает находки, лечит членов экипажа, провожает погибших, а также фиксирует изменения на планете.

Сюжет раскрывается через дневниковые записи и диалоги, позволяющие игрокам делать выбор и управлять историей.

Настольная игра ISS Vanguard / © Hobby.am
Настольная игра ISS Vanguard / © Hobby.am

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
