Уведомления
Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости по странам
Самый богатый человек на Земле, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети X опубликовал инфографику о глобальном суммарном коэффициенте рождаемости (СКР).
Напомним, что СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет), если бы в каждом возрасте сохранялся уровень рождаемости того года, для которого вычисляется показатель, независимо от смертности и изменений возрастного состава. Этот коэффициент считают одним из важных показателей уровня рождаемости.
В прошлом году Маск заявил, что резкое падение уровня рождаемости в мире — самая большая угроза, с которой сталкивалась человеческая цивилизация. Теперь миллиардер в очередной раз обращает внимание общественности на то, что для сохранения численности населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рождаемости около 2,1 рождения на одну женщину в течение жизни. На этом уровне население региона остаётся стабильным, а выше — скорее всего, будет расти (если не будет войн, болезней и голода). Ниже этого уровня численность жителей, скорее всего, будет сокращаться (если не будет миграции).
Инфографика, представленная компанией Statista и опубликованная Маском, показывает, что в подавляющем большинстве стран, среди которых США, Россия и Китай, суммарный коэффициент рождаемости не достигает уровня двух детей на одну женщину. Это означает, что мир ожидает демографический кризис.
Если люди перестанут рождаться, человечество прекратит свое существование, и все остальные усилия, в том числе колонизация Марса, о которых не раз упоминал Маск, утратят свой смысл.
