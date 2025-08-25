  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
25 августа, 08:59
Впервые представлен снимок модуля BAS-01 будущей индийской орбитальной станции

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первую фотографию модуля BAS-01 своей будущей орбитальной станции Bharatiya Antariksh Station (BAS). 

# Индия
# космос
Модуль BAS-01 / © ISRO 
Модуль BAS-01 / © ISRO 

Модуль будет весить около 10 тонн, а его запуск и начало развертывания станции запланированы на 2028 год.

Макет индийской орбитальной космической станции / © ISRO 
Макет индийской орбитальной космической станции / © ISRO 

Полный комплекс, включающий пять модулей, должен быть создан к 2035 году. Количество постоянно работающих людей на станции будет равно трем или четырем космонавтам.

