Впервые представлен снимок модуля BAS-01 будущей индийской орбитальной станции

Модуль BAS-01 / © ISRO

Модуль будет весить около 10 тонн, а его запуск и начало развертывания станции запланированы на 2028 год.

Макет индийской орбитальной космической станции / © ISRO

Полный комплекс, включающий пять модулей, должен быть создан к 2035 году. Количество постоянно работающих людей на станции будет равно трем или четырем космонавтам.