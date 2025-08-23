Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Палеонтологи открыли новый вид динозавров с парусом на спине
Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Его характерная особенность — парусообразый гребень, проходящий вдоль спины
Как сообщил 22 августа Музей естественной истории (Natural History Museum) в Лондоне, останки динозавра нашли на острове Уайт, недалеко от южного побережья Англии. Новый вид, живший около 125 миллионов лет назад, назвали Istiorachis macarthurae.
Экземпляр был обнаружен около 40 лет назад. Тогда учёные предположили, что он принадлежит к одному из двух видов игуанодонтов, обитавших на острове Уайт.
Один из авторов исследования — Джереми Локвуд (Jeremy Lockwood) — решил повторно изучить останки. Он отметил, что у этого динозавра «были особенно длинные нервные отростки, что было очень необычно».
Изучив останки, Локвуд предположил, что животное имело ярко выраженную парусную структуру вдоль спины, что позволяло отличать его от других динозавров, обитающих на острове. Его выводы описаны в статье, опубликованной в журнале Papers in Palaeontology.
По мнению учёного, с помощью необычного гребня на спине динозавры могли привлекать партнёров.
