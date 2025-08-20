Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Учёные впервые зафиксировали имплантацию человеческого эмбриона в режиме реального времени

Испанские учёные впервые в истории медицины в режиме реального времени засняли процесс имплантации человеческого эмбриона в матку.

Имплантация эмбриона в матку / ©IBEC

Исследователи Института биоинженерии Каталонии (Institute for Bioengineering of Catalonia) использовали разработанную в лаборатории систему, которая моделирует внешние слои матки в 3D. В сотрудничестве с отделением репродуктивной медицины Dexeus Mujer — Hospital Universitari Dexeus они смогли заснять процесс имплантации человеческого эмбриона.

Из-за сбоев во время имплантации при экстракорпоральном оплодотворении происходит около 60% выкидышей. Ранее врачи не могли наблюдать за этим процессом у людей в режиме реального времени, а ограниченная информация поступала из неподвижных изображений, сделанных в определенные моменты процесса.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, сравнивали имплантацию у человека и мышей, и нашли принципиальные различия. Эмбрион мыши прикрепляется к поверхности, человеческий эмбрион, полностью погружаясь в ткань матки.

«Мы заметили, что человеческие эмбрионы зарываются в ткани матки, оказывая при этом значительное давление. Это необходимо, поскольку эмбрионы должны проникнуть в ткань матки, интегрируясь в неё. Это удивительно инвазивный процесс», — объяснил Самуэль Охоснегрос (Samuel Ojosnegros), руководитель группы по биоинженерии репродуктивного здоровья Института биоинженерии Каталонии.

Имплантация эмбриона в матку / © IBEC

Более глубокое понимание процесса имплантации поможет улучшить результаты ЭКО и других методов лечения бесплодия.