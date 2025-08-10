Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: города мира с самым большим населением
Мир становится все более урбанизированным: в городах живет больше людей, чем когда-либо прежде.
Новая инфографика, созданная специалистами портала Visualcapitalist, показывает все города мира с населением более миллиона человек, сгруппированные по странам. Данные по численности населения отражают именно густонаселенные центры, а не разросшиеся агломерации.
Китай возглавляет мировой список: около 130 городов страны превысили отметку в один миллион человек. Шанхай (21,9 миллиона), Пекин (19 миллионов) и Шэньчжэнь (17,4 миллиона) входят в число крупнейших городов, но и многие менее известные — такие как Фошань, Уси и Сюйчжоу — также вносят свой вклад в плотность городского населения Китая. Это стало отражением устойчивого экономического роста и масштабного городского строительства в стране за последние четыре десятилетия.
Быстрый рост городов наблюдается в Индии и Африке. В южноазиатской стране десятки городов, чье население превышает один миллион человек. Среди них Дели, Бангалор и Хайдарабад. В Африке также наблюдается стремительный рост в таких городах, как Лагос, Киншаса и Найроби — он обусловлен высоким уровнем рождаемости и миграцией из сельских районов в города.
Москва, с более чем 13 миллионами жителей, по данным портала Visualcapitalist, находится на 13-м месте в мировом рейтинге по численности населения.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Новое исследование ученых показало: череп, найденный полвека назад в итальянской пещере, — древнейший пример искусственной модификации черепа из когда-либо обнаруженных в Европе.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Война в Украине как социальный невроз
Почему шмели любят кошек
Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»
К Марсу на термояде? Как атомолеты могут совершить революцию в освоении Солнечной системы
Машины счастья: «И никаких тебе больше опознавательных знаков!»
Гравитационные линзы на службе астрономии
Будущее пассажирских самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии