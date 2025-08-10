Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: города мира с самым большим населением

Мир становится все более урбанизированным: в городах живет больше людей, чем когда-либо прежде.

Инфографика: города мира с самым большим населением / © Visualcapitalist

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visualcapitalist, показывает все города мира с населением более миллиона человек, сгруппированные по странам. Данные по численности населения отражают именно густонаселенные центры, а не разросшиеся агломерации.

© Visualcapitalist

Китай возглавляет мировой список: около 130 городов страны превысили отметку в один миллион человек. Шанхай (21,9 миллиона), Пекин (19 миллионов) и Шэньчжэнь (17,4 миллиона) входят в число крупнейших городов, но и многие менее известные — такие как Фошань, Уси и Сюйчжоу — также вносят свой вклад в плотность городского населения Китая. Это стало отражением устойчивого экономического роста и масштабного городского строительства в стране за последние четыре десятилетия.

Быстрый рост городов наблюдается в Индии и Африке. В южноазиатской стране десятки городов, чье население превышает один миллион человек. Среди них Дели, Бангалор и Хайдарабад. В Африке также наблюдается стремительный рост в таких городах, как Лагос, Киншаса и Найроби — он обусловлен высоким уровнем рождаемости и миграцией из сельских районов в города.

Москва, с более чем 13 миллионами жителей, по данным портала Visualcapitalist, находится на 13-м месте в мировом рейтинге по численности населения.