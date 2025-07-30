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В Италии построят многофункциональный жилой модуль для Луны
Итальянское космическое агентство (ASI) заключило с компанией Thales Alenia Space контракт, на проектирование многофункционального жилого модуля, который будет служить базой для астронавтов на поверхности Луны.
В рамках этой стадии проекта специалисты Thales Alenia Space проведут разработку критически важных технологий, которые позволят модулю выдерживать суровые условия лунной среды, защищая его обитателей от радиации и ударов микрометеоритов.
Многофункциональный жилой модуль будет иметь ширину три метра и длину шесть метров, а его масса составит примерно 15 тонн. Он будет оснащен колесами для точного позиционирования, что позволит поддерживать пилотируемые миссии в различных точках на поверхности Луны.
Модуль будет рассчитан на одну миссию с участием двух астронавтов в течение года, которая будет длиться от недели до одного месяца. Срок эксплуатации многофункционального жилого модуля составит около десяти лет. Предполагаемая дата запуска лунного модуля — 2033 год.
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