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Турецкий университет впервые отправит два лунохода к Южному полюсу Луны

Инженеры Ближневосточного технического университета (ODTÜ) разработали два небольших автономных лунохода, которые отправятся в район Южного полюса Луны в рамках китайской миссии «Чанъэ-8». Это событие сделает Турцию первой страной, которая одновременно будет эксплуатировать два лунохода на поверхности естественного спутника Земли.

Концепт луноходов CHERI / © ODTÜ

Луноходы, получившие название CHERI (Challenging Environment Exploration Robot for Intelligence), весят около пяти килограммов каждый и имеют размер с обувную коробку. Предназначенные для работы в суровых условиях Луны, аппараты проведут трехмерное картографирование поверхности и соберут данные о температуре и радиационном фоне. Благодаря встроенным системам на базе искусственного интеллекта они смогут действовать автономно, без постоянного контроля с Земли.

Китайская миссия «Чанъэ-8» запланирована на 2028 год. В ее рамках специалисты проведут эксперименты по использованию лунных ресурсов непосредственно на месте.