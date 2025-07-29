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Турецкий университет впервые отправит два лунохода к Южному полюсу Луны
Инженеры Ближневосточного технического университета (ODTÜ) разработали два небольших автономных лунохода, которые отправятся в район Южного полюса Луны в рамках китайской миссии «Чанъэ-8». Это событие сделает Турцию первой страной, которая одновременно будет эксплуатировать два лунохода на поверхности естественного спутника Земли.
Луноходы, получившие название CHERI (Challenging Environment Exploration Robot for Intelligence), весят около пяти килограммов каждый и имеют размер с обувную коробку. Предназначенные для работы в суровых условиях Луны, аппараты проведут трехмерное картографирование поверхности и соберут данные о температуре и радиационном фоне. Благодаря встроенным системам на базе искусственного интеллекта они смогут действовать автономно, без постоянного контроля с Земли.
Китайская миссия «Чанъэ-8» запланирована на 2028 год. В ее рамках специалисты проведут эксперименты по использованию лунных ресурсов непосредственно на месте.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
По имеющейся информации, проект «Пеле» сочетает в себе необычные черты: использует газовую турбину, а не паровую, как подавляющее большинство энергетических реакторов. Кроме того, у него высокотемпературная активная зона. Разработчики ожидают, что за счет этого «Пеле» будет весьма компактным и относительно недорогим — даже несмотря на свою малую мощность.
Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов. Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой своих способностей обращаться с деньгами и принимать верные финансовые решения. Исследование показало, что заблуждаться на этот счет склонны пожилые люди с деменцией. Напротив, их сверстники без такого диагноза хорошо понимали, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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