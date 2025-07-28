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Новый вид глубоководных блюдечек назвали в честь персонажа из «Большого куша»

На глубине почти шести километров в Тихом океане ученые обнаружили новый вид глубоководных блюдечек, установивший рекорд по глубине среди известных мест обитания представителей этой группы морских брюхоногих моллюсков.

Bathylepeta wadatsumi, обнаруженный на глубине 5922 метра / © Chen et al.

Животное, получившее название Bathylepeta wadatsumi, обнаружили прикрепленным к вулканической породе примерно в 500 километрах к юго-востоку от Токио, Япония. Находку сделали исследователи из Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC), которые использовали подводный аппарат Shinkai 6500 для изучения глубоководной среды.

В отличие от предыдущих открытий, часто основанных на анализе организмов, поднятых с морского дна, Bathylepeta wadatsumi удалось запечатлеть живым в его естественной среде обитания. Результаты исследования опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution.

Длина Bathylepeta wadatsumi достигает 40,5 миллиметра, что необычно для представителей настоящих блюдечек, особенно учитывая экстремальную глубину, на которой он обитает. Ученые полагают, что животное играет важную экологическую роль в глубинах океана: оно питается осадочными отложениями, накапливающимися на камнях, и способствует переработке органических веществ.

Название вида — wadatsumi — отсылает как к японской мифологии, так и к современной поп-культуре. Вадацуми — бог моря в японском фольклоре, а также имя персонажа-рыбочеловека из популярной манги Эйитиро Оды «One Piece. Большой куш».