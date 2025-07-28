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Воздушное такси VX4 компании Vertical Aerospace вошло в историю, выполнив первый перелет из аэропорта в аэропорт
Электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) VX4 компании Vertical Aerospace преодолел 27 километров от аэропорта Котсуолд до базы ВВС Фэрфорд в Англии. Это был первый в истории случай, когда полноразмерный пилотируемый электрический СВВП совершил полет в общественном воздушном пространстве между аэропортами.
Разработанный бристольской компанией Vertical Aerospace, VX4 представляет собой четырехместный летательный аппарат для гражданского и военного использования. Полет из одного аэропорта в другой на высоте 540 метров и при крейсерской скорости 185 километров в час был одобрен Управлением гражданской авиации Великобритании и продемонстрировал способность VX4 интегрироваться в стандартные системы аэропортов.
Полностью электрическая версия VX4 сможет преодолевать расстояния в 160 километров, что оптимально для коротких городских перелетов, в то время как гибридная версия, испытания которой начнутся в 2026 году, будет способна преодолевать более 1600 километров. VX4 может перевозить 1100 килограммов полезной нагрузки — пассажиров или военное снаряжение.
Полет из Котсуолда в Фэрфорд показал способность VX4 функционировать в рамках существующих систем воздушного движения, что станет ключевым шагом на пути к коммерческой сертификации аппарата в 2028 году.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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