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Воздушное такси VX4 компании Vertical Aerospace вошло в историю, выполнив первый перелет из аэропорта в аэропорт

Электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) VX4 компании Vertical Aerospace преодолел 27 километров от аэропорта Котсуолд до базы ВВС Фэрфорд в Англии. Это был первый в истории случай, когда полноразмерный пилотируемый электрический СВВП совершил полет в общественном воздушном пространстве между аэропортами.

СВВП VX4 / © Vertical Aerospace

Разработанный бристольской компанией Vertical Aerospace, VX4 представляет собой четырехместный летательный аппарат для гражданского и военного использования. Полет из одного аэропорта в другой на высоте 540 метров и при крейсерской скорости 185 километров в час был одобрен Управлением гражданской авиации Великобритании и продемонстрировал способность VX4 интегрироваться в стандартные системы аэропортов.

СВВП VX4 / © Vertical Aerospace

Полностью электрическая версия VX4 сможет преодолевать расстояния в 160 километров, что оптимально для коротких городских перелетов, в то время как гибридная версия, испытания которой начнутся в 2026 году, будет способна преодолевать более 1600 километров. VX4 может перевозить 1100 килограммов полезной нагрузки — пассажиров или военное снаряжение.

© Vertical Aerospace

Полет из Котсуолда в Фэрфорд показал способность VX4 функционировать в рамках существующих систем воздушного движения, что станет ключевым шагом на пути к коммерческой сертификации аппарата в 2028 году.