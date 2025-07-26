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Эффективность системы помощи водителю Tesla превзошла китайских конкурентов

Китайское информационное агентство Dongchedi провело масштабное испытание усовершенствованной системы помощи водителю (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS) на 36 автомобилях и электромобилях в различных сценариях, в том числе на шоссе и при вождении в ночное время.

Tesla Model 3 / © Tesla

Система Tesla, основанная на технологии машинного зрения, превзошла по эффективности новые китайские бренды, такие как Huawei и Xiaomi, а также традиционных автопроизводителей. Даже при использовании лидара производительность ADAS у конкурентов отстает от Tesla.

© Dongchedi

Седан Tesla Model 3 и внедорожник Model X заняли первое и второе места соответственно, получив 5/6 баллов и пройдя практически все тестовые сценарии. Model X также стал единственным электромобилем, которому удалось избежать встречи с диким кабаном. В отличие от большинства других машин, электромобили Tesla не оснащены лидаром. Третье место досталось Wey Lanshan от Great Wall Motor с системой помощи водителю Coffee Pilot Ultra ADAS.