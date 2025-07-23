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Первый римский амулет из трилобита найден при раскопках в Испании
На северо-западе Испании при раскопках поселения римской эпохи археологи обнаружили уникальный артефакт — окаменелость трилобита (Colpocoryphe) возрастом более 400 миллионов лет, преобразованную в амулет.
Артефакт нашли во время раскопок в поселении А-Сибда-де-Армеа, недалеко от современного города Альярис в Галисии. Находка, датируемая I–III веками нашей эры, представляет собой первый известный пример использования окаменелости трилобита в римской материальной культуре.
На панцире трилобита исследователи обнаружили несколько характерных потертостей, предположительно оставленных креплениями для ношения на одежде или теле. Это указывает на то, что окаменелость использовалась в качестве амулета или подвески. Геохимический анализ показал, что окаменелость происходит из отложений формаций Толедан или Ибор в центральной Испании, расположенных более чем в 430 километрах от места раскопок в Галисии. Это означает, что окаменелость намеренно перевезли — возможно, в рамках торговых отношений или как личное сокровище владельца.
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Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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