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Первый римский амулет из трилобита найден при раскопках в Испании

На северо-западе Испании при раскопках поселения римской эпохи археологи обнаружили уникальный артефакт — окаменелость трилобита (Colpocoryphe) возрастом более 400 миллионов лет, преобразованную в амулет.

Первый римский амулет из трилобита найден при раскопках в Испании / © Fernández-Fernández et al., Archaeological and Anthropological Sciences (2025)

Артефакт нашли во время раскопок в поселении А-Сибда-де-Армеа, недалеко от современного города Альярис в Галисии. Находка, датируемая I–III веками нашей эры, представляет собой первый известный пример использования окаменелости трилобита в римской материальной культуре.

На панцире трилобита исследователи обнаружили несколько характерных потертостей, предположительно оставленных креплениями для ношения на одежде или теле. Это указывает на то, что окаменелость использовалась в качестве амулета или подвески. Геохимический анализ показал, что окаменелость происходит из отложений формаций Толедан или Ибор в центральной Испании, расположенных более чем в 430 километрах от места раскопок в Галисии. Это означает, что окаменелость намеренно перевезли — возможно, в рамках торговых отношений или как личное сокровище владельца.