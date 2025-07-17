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В США продали самый большой из когда-либо найденных на Земле марсианских метеоритов

Самый крупный метеорит с Марса из когда-либо найденных на Земле стал самым дорогим метеоритом в мире, когда его продали в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's 16 июля 2025 года.

NWA 16788 / © Getty Images

Имя покупателя осталось неизвестным, а цена составила 4,3 миллиона долларов (или около 5,3 миллиона долларов, если учитывать различные сборы и комиссии).

По данным аукционного дома Sotheby’s, метеорит, известный как NWA 16788, весит 24,5 килограмма и имеет длину чуть более 38 сантиметров.

Космический камень обнаружили в отдаленном районе Нигера в ноябре 2023 года.