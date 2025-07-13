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Tesla столкнулась с серьезными проблемами в Китае
Поскольку продажи электромобилей Tesla в США и Европе продолжают падать, зависимость компании от Китая — второго по величине рынка и крупнейшего производственного центра — растет.
Но благодаря всплеску гораздо более конкурентоспособных и выгодных предложений от китайских производителей электромобилей, таких как BYD, проблемы Tesla, похоже, готовы распространиться и на Китай.
Как сообщило издание Wall Street Journal, доля Tesla на китайском рынке сокращается, что может стать еще одним гвоздем в гроб автомобилестроительной компании Илона Маска.
В мае Tesla продала в Китае на 40 000 электромобилей или 30% меньше, чем за тот же месяц в прошлом году. Такая же ситуация наблюдается и во многих других частях мира.
Tesla вскоре может разделить ту же участь, что и многие другие американские технологические компании, включая Motorola и Apple, которые когда-то добились огромного успеха в Китае, но затем уступили место более совершенным технологиям и ориентированному на внутренний рынок регулированию.
Tesla также столкнулась с серьезными нормативными препятствиями, пытаясь добиться одобрения в Китае своего режима автономного вождения — программного обеспечения для помощи водителю. Пекин не дал полного одобрения технологии, поэтому китайские компании получат больше времени, чтобы наверстать упущенное.
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Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
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