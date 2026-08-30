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Сэм Альтман: AGI появится к концу года
AGI (Artificial General Intelligence) переводится как общий искусственный интеллект. Так специалисты называют систему искусственного интеллекта, обладающую когнитивными функциями человеческого уровня, включая способность к самообучению. Как утверждает генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, такая система может появиться до конца 2026 года.
В материале, опубликованном в журнале TIME, Альтман заявил, что OpenAI планирует создать внутреннюю систему, соответствующую тому, как компания понимает AGI.
Единого определения таких систем пока не существует. OpenAI определяет AGI как высокоавтономные системы, превосходящие людей в большинстве экономически значимых видов деятельности.
По словам главного научного сотрудника OpenAI Марка Чена, компания приблизилась к созданию AGI на 80%. Сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман предположил, что если компания свой план реализует, спустя два года общество будет оценивать конец 2026 года как момент появления AGI.
В качестве примера компания привела свою будущую линейку моделей Astra. Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцки утверждает, что Astra уже может выполнять исследовательские задачи на уровне стажера.
«Я полагаю, это будет первая модель, способная изобретать что-то новое и значимое. Это очень похоже на AGI», — сказал Альтман во время выступления перед группой клиентов, которым показывали предварительную версию модели.
Независимую проверку заявления компании пока не прошли. Также OpenAI пока не опубликовала технический отчет, где подробно описываются возможности Astra.
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