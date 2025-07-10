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Видео: как штормовая волна разбила окна на пассажирском корабле в Гамбурге
Во время шторма «Йления» в Гамбурге сильная волна ударила по передней части пассажирского судна «Tollerort» и разрушила оконную панель. Вода хлынула внутрь, три человека получили ранения.
Инцидент произошёл утром в четверг, 21 февраля 2025 года, когда циклон «Йления» обрушился на север Германии. Работница Airbus Моника Петерсен, несмотря на шторм, села на пассажирскую паромную линию «Tollerort», чтобы добраться на работу через Эльбу. Видеозапись с борта зафиксировала, как судно швыряет на волнах — и в какой-то момент мощный удар разбивает лобовое стекло.
Петерсен сидела в первом ряду у окна, когда в кабину с грохотом ворвалась вода. Стекло взорвалось от удара, обломки разлетелись по салону, людей окатило ледяной массой. «Это было как в фильме-катастрофе. Я была уверена, что мы утонем», — вспоминает она. По её словам, весь передний салон был моментально затоплен.
Несмотря на хаос, пассажиры смогли добраться до задней части судна. Там они переждали оставшиеся минуты до причала. По словам очевидцев, паники не было, но все находились в шоке. «Хорошо, что это случилось почти у берега. Я не хочу даже думать, что было бы, если бы нас накрыло в середине Эльбы», — говорит Петерсен.
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