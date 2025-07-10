Видео: как штормовая волна разбила окна на пассажирском корабле в Гамбурге

Во время шторма «Йления» в Гамбурге сильная волна ударила по передней части пассажирского судна «Tollerort» и разрушила оконную панель. Вода хлынула внутрь, три человека получили ранения.

© T-online, предоставлено пострадавшей

Инцидент произошёл утром в четверг, 21 февраля 2025 года, когда циклон «Йления» обрушился на север Германии. Работница Airbus Моника Петерсен, несмотря на шторм, села на пассажирскую паромную линию «Tollerort», чтобы добраться на работу через Эльбу. Видеозапись с борта зафиксировала, как судно швыряет на волнах — и в какой-то момент мощный удар разбивает лобовое стекло.

Петерсен сидела в первом ряду у окна, когда в кабину с грохотом ворвалась вода. Стекло взорвалось от удара, обломки разлетелись по салону, людей окатило ледяной массой. «Это было как в фильме-катастрофе. Я была уверена, что мы утонем», — вспоминает она. По её словам, весь передний салон был моментально затоплен.

© T-online, предоставлено пострадавшей

Несмотря на хаос, пассажиры смогли добраться до задней части судна. Там они переждали оставшиеся минуты до причала. По словам очевидцев, паники не было, но все находились в шоке. «Хорошо, что это случилось почти у берега. Я не хочу даже думать, что было бы, если бы нас накрыло в середине Эльбы», — говорит Петерсен.